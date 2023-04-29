МДА на конференции представил архитектуру импортонезависимого решения для Big Data

На IX Конференции «Цифровой банкинг-2023», которая состоялось 28 апреля в отеле «Double Tree by Hilton», г. Минск, были рассмотрены результаты и последействия Стратегии развития цифрового банкинга, формирование новых стратегий, важные вопросы цифровой трансформации банковского сектора Беларуси.

Среди них — создание новых цифровых продуктов и услуг в банковской и смежных сферах, состояние бесконтактных платежных технологий в Беларуси на сегодняшний момент, развитие и обеспечение технологического суверенитета в сфере обеспечения безналичных платежей, сервисы межбанковской идентификации, системы управления данными и продвинутой аналитики, импортозамещение и другие.

Александр Еремеевич, эксперт в области систем управления данными, в своем выступлении «Большие данные без больших проблем» на пленарном заседании представил архитектуру импортонезависимого решения от «Международного делового альянса» для Big Data. Спикер озвучил основные сложности при работе с большими данными, подробно остановился на процессе работы со структурированными и неструктурированными данными, рассказал об архитектуре системы обработки данных на основе Open Source платформ.

Извлечение информации и исследование данных — вопрос сложный, поскольку исходные данные не всегда доступны, данные из разных источников не интегрированы, объем данных — большой или очень большой, инструментарий зачастую непонятен и неудобен, нет настроенных отчетов, соответственно, процесс подготовки результата занимает очень много времени. Но тем не менее при правильном выборе инфраструктуры прийти к эффективному решению можно проще и быстрее

Конференция «Цифровой банкинг» — эффективная площадка для диалога участников рынка и экспертов в сфере цифровых финансовых технологий, которая ежегодно организуется по инициативе Национального банка Республики Беларусь и НТА «Инфопарк» в сотрудничестве с Ассоциацией белорусских банков и при поддержке Ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса».

Мероприятие собрало более 200 руководителей и специалистов, отвечающих в банках за разработку ИТ-стратегии и обеспечение цифровой трансформации, создание новых цифровых продуктов и развитие бизнеса на этой основе, управление данными и создание ИТ-архитектуры в сфере цифровых финансовых технологий.