«Международный деловой альянс» приняла участие в выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге

Компания «Международный деловой альянс» приняла участие в выставке «ИННОПРОМ» в составе белорусской делегации, которая впервые стала страной-партнером этого масштабного международного события. Выставка, проходившая с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, была посвящена теме «Устойчивое производство: стратегии обновления» и собрала более 600 экспонентов из 20 стран.

Мы, как резидент Парка высоких технологий, представляли ИТ-индустрию Беларуси на Национальной экспозиции, где показали собственные инновационные разработки:

11 июля генеральный директор Дмитрий Коневцев выступил на заседании рабочей группы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам разработки и реализации совместных решений в области промышленного программного обеспечения.

Он поделился видением построения технологического суверенитета и представил презентацию «Импортозамещение цифровых решений». На заседании рабочей группы также обсуждались единый «ИТ-ландшафт» отраслевых потребностей и возможности сотрудничества в области промышленного ПО.

Дмитрий Коневцев, генеральный директор «Международный деловой альянс»:

Выставка — это уникальная возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и наладить диалог с коллегами, обменяться опытом, найти и укрепить перспективные связи, которые могут стать основой для реальных проектов. Для создания технологического суверенитета нужны скоординированные усилия всех участников процесса. Это в конечном итоге поможет повысить эффективность работы предприятий и получить заметную экономическую выгоду.

Беларусь продемонстрировала свой высокий потенциал в области инноваций на выставке «ИННОПРОМ». В деловой программе «ИННОПРОМА» активно участвовала Белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. Национальная экспозиция Республики Беларусь занимала почти 3200 квадратных метров и включала более 120 предприятий и организаций. В составе белорусской делегации работали около 700 человек.