«Международный деловой альянс» принял участие во встрече с главами дипломатических миссий

25 июля в Парке высоких технологий состоялась встреча резидентов ПВТ с главами дипломатических миссий Республики Беларусь. Со стороны «Международного делового альянса» во встрече приняли участие Юрий Пономаренко, заместитель генерального директора, и Алексей Малькович, директор департамента управления проектами.

В рамках мероприятия была организована выставка разработок резидентов Парка и общая презентация ПВТ и компаний-резидентов, которую представил Кирилл Залесский, заместитель директора. Затем последовало активное B2B-общение между дипломатами и представителями ИТ-компаний.

На нашем мини-стенде можно было получить информацию об импортонезависимых решениях и продуктах «Международного делового альянса» — Low Code платформе «КОНУС», облачной платформе SCDC, экосистеме «Канцлер», информационно-рекламные материалы и ознакомиться с историей и достижениями компании, кратко представленными в видеоролике-визитке.