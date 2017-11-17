Устройство рынка Forex. Основные участники и факторы ценообразования

Рынок FOREX– от англ. ForeignExchange(международный валютный обмен) – возник в начале 1970-х годов. Первые операции обмена валют проходили между крупными коммерческими банками, а основными клиентами банков маркет-мейкеров были транснациональные корпорации.

Как развивался валютный рынок?

В первые годы функционирования рынок Forexимел ярко выраженную двухуровневую структуру: на одном уровне банки маркет-мейкеры (на схеме – D, дилеры) проводили транзакции обмена валют между собой (общение велось по телефону либо через голосового брокера – VB на схеме), а на втором – банк имел дело с крупным клиентом (на схеме – С, клиент).

Рис. 1. Начало развития рынка форекс, двухуровневая структура.

Со временем структура разрасталась, появлялись новые участники благодаря снижению порога на вход. Удешевление входа на глобальный валютный рынок было обусловлено развитием технологий.

На сегодняшний день структура рынка и перечень участников расширились до огромных размеров, на рынке представлены все: от мелкого ритейл-трейдера, до профессионального управляющего, до транснациональной корпорации, до банка маркет-мейкера.

Подробнее о разрастании рынка FOREXсмотрите в нашем вебинаре «Как устроен рынок Forex. Участники торгов и факторы влияния на цену».

Все больший и больший объем торгов завоевывают торговые алгоритмы, применяемые как банками маркет-мейкерами для обработки клиентских позиций, так и профессиональными управляющими, которые спекулируют на движениях валютных курсов.

Автоматизация трейдинга затронула также и ритейл сегмент. Сегодня каждый начинающий трейдер может запрограммировать свой торговый алгоритм и присоединить его к своему торговому аккаунту. Продукт автоматизированного алгоритма – это торговый робот. Он выполняет инструкции трейдера и может работать на множестве валют и таймфреймов одновременно.

О роботизации торговли мы неоднократно рассказывали в наших статьях и вебинарах на YouTube.

Кто торгует на рынке FOREX

Крупную долю в обороте рынка занимают банки-дилеры, их также называют маркет-мейкерами. Они буквально «делают рынок» (makemarket) – предоставляют свою ликвидность для клиентов. Их доля в дневном обороте – около 40%.

Чуть более половины оборота дают так называемые финансовые участники. В их число входят коммерческие банки, институциональные инвесторы, хедж-фонды и т.п.

Рис. 2. Состав участников и их доля в обороте рынка форекс. Данные BIS Triennial Survey 2013.

Доля частных трейдеров, именуемых также ритейл-трейдерами, по статистике за 2016 год составляет 5%. При этом нужно отметить рост этой доли за последние три года с 3.5%.

Подробнее о составе участников также смотрите в нашем вебинаре «Как устроен рынок Forex. Участники торгов и факторы влияния на цену».

Факторы ценообразования

Любой трейдер задается вопросом «Что влияет на цену?». В основе ценовых движений лежит дисбаланс спроса и предложения. Однако анализ спроса и предложения на таком огромном рынке, как валютный, является довольно трудной задачей.

Все усложняется разнородностью состава участников и целями, которые они преследуют. Одни участники зарабатывают в основном на маркет-мейкинге (это банки дилеры), вторые приходят на FOREX только ради конверсии (операционная деятельность транснациональных корпораций), третьи спекулируют (институциональные участники и частные трейдеры), четвертые хеджируются (компании, прибыль которых зависит от цен на сырье) и так далее.

Фундаментальные аналитики приводят макроэкономические индикаторы в качестве факторов ценообразования. Однако частному трейдеру весьма проблематично отследить взаимосвязь между, например, ВВП или индексом потребительских цен и котировками USD.

В академической среде, особенно среди ученых, занятых в хедж-фондах, преобладает мнение, что динамика рынка эндогенна. Это значит, что она не восприимчива ко внешним шокам и обусловлена микроструктурой рынка.

Подробнее о факторах ценообразования также смотрите в нашем вебинаре «Как устроен рынок Forex. Участники торгов и факторы влияния на цену».