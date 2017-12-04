Взаимодействие и связь курсов RUB и BYN с ценой на нефть

В последнее время большое внимание как со стороны трейдеров, так и со стороны людей, казалось бы, далеких от финансовых рынков, привлечено к ценам на нефть. Они стали интересны буквально всем финансово грамотным людям вокруг, и не спроста: россияне, слушая как в вечернем выпуске новостей говорят об изменении котировок на нефть, пытаются угадать сколько будет стоить завтра доллар к российскому рублю, белорусы же ищут связь с курсами BYNа, полагаясь на всем известную в народе связь нашей экономики с «большим братом». Интерес же трейдеров и вовсе очевиден. Давайте попробуем разобраться, что же сейчас происходит на рынке «черного золота».

Для того чтобы найти ответы, необходимо поставить правильные вопросы:

Вопрос первый:

Связаны ли цены на нефть с российским рублём (далее – RUB)?

Какие механизмы лежат в основе такой связи?

Насколько сильна связь и можно ли использовать ее для прогнозирования курса рубля?

Вопрос второй:

Есть ли вообще связь, и какие механизмы взаимодействия могут лежать между ценой на нефть и курсом белорусского рубля, страны не являющейся нефтедобывающей.

Для того чтобы найти ответы на эти вопросы воспользуемся обычной логикой, ну и немного статистическо-математическим аппаратом. Прежде чем приступать к непосредственно анализу, необходимо построить логическую конструкцию, которая описывала бы возможность наличия каких бы то ни было статистических связей. Разберемся в сущности экономического явления:

Что есть валютный курс?

Валютный курс - это стоимость единиц одной валюты выраженная в единицах другой. По своей сути валюту можно сравнить с особым видом товара, а поскольку человек всегда готов платить больше за товар, который ему необходим, на стоимость валюты, как и любого другого товара, будет влиять спрос. Но для того что бы любая сделка состоялось, одного желания купить мало, необходимо, чтобы у кого-то возникло желание продать, причем по этой же цене, тут и возникает предложение. И валютный рынок в этом плане не исключение. Когда какой-либо субъект экономики желает совершить конвертацию национальной валюты (RUB в контексте рассматриваемого вопроса) в иностранную (USD) он формирует спрос на USD и предложение RUB. При наличии иного субъекта желающего совершить сделку в тот же момент времени на тех же условиях появляется рынок, главным условием сделки на котором становится цена. Т.е. мы пришли к выводу, что курс валют не что иное, как цена, устанавливающая баланс на валютном рынке.

Какие факторы влияют на валютный курс?

Следующим шагом обозначим основные факторы, которые мотивируют субъекты экономики совершать конвертацию валюты в обоих направлениях. Для удобства разделим их на группы по экономическому смыслу:

Реальные – движения денежных средств, которые являются следствием торговли товарами и услугами, а также сопровождающие операционную деятельность субъектов экономики. Капитальные – движения капитала, которые включают в себя прямые и портфельные инвестиции, а также выплаты и доходы по заимствованиям. Предпочтения относительно валюты сохранения сбережений – Запас наличной валюты на руках у населения, на текущих счетах и во вкладах до востребования. При стабильном состоянии экономики фактор не оказывает значительного влияния, поскольку является практически константой. Ажиотажная составляющая – фактор сильно связан с предыдущим, и, по сути, описывает резкое выраженное изменение предпочтений под воздействием эмоциональной составляющей, причем основными эмоциям, «подогревающими» ажиотажный спрос на валюту, являются страх потери и жажда обогащения. Примером может служить панические продажи рубля в период падения нефти 2015 году и ажиотажная покупка биткоина в настоящее время. Причем как мы можем наблюдать в случае обоих примеров, такие движения имеют свойство кумулятивной, т.е. в какой-то момент времени начинают разгонять сами себя подобно снежному кому, однако после всегда имеют тенденцию возвращаться к более «нормальным» состояниям.

Рис 1. Ажиотажное удорожание USD к RUB на фоне падения цен на нефть (USD/RUB – свечи, Brent – линия) Рис 2. Ажиотажное удорожание биткоина

Эти факторы входят в платежный баланс страны, отражающий движение денежных средств в форме платежей из страны в страну. При этом движения, инициированные благодаря факторам из первой группы, отражаются на счете текущих операций включающем:

Торговый баланс – сальдо по статьям экспорта и импорта товаров.

Баланс услуг - сальдо по статьям экспорта и импорта услуг.

Текущие трансферты – переводы различного характера, в том числе доходы от инвестиций и переводы на «безвозмездной основе».

Платежи «капитального» характера формируют Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами, в котором отражаются торговые кредиты и авансы, предоставленные и привлечённые; ссуды и займы, предоставленные и привлечённые; просроченная задолженность, изменение задолженности по своевременно не поступившей экспортной валютной и рублевой выручке и непогашенным импортным авансам.

Так же в этот счет включены и такие статьи как, наличная иностранная валюта и остатки на текущих счетах и депозиты, что подводит нас к третьему фактору, который не оказывает значительного влияния на курс в условиях стабильной экономики. Однако в случае наступления кризисных событий именно эти средства и ложатся в основу четвертого фактора, когда населения панически начинает избавляться от одной валюты в пользу другой.

Помимо этого, существенное влияние на курс национальной валюты может оказать расширение денежной массы вследствие наличной эмиссии центральным банком и безналичной эмиссии коммерческими банками, однако в контексте данной статьи этот фактор мы будем считать постоянным. Это допущение нам позволяет сделать схожесть динамики денежной массы (M2) RUB и USD, что можно наблюдать на следующих графиках:

График 1 – Динамика движения денежной массы РФ (M2)

График 2 – Динамика движения денежной массы США (M2)

Каким образом участвует во всем описанном выше нефть?

Россия является одним из ведущих игроков на рынке энергоносителей, при этом нефть и нефтепродукты являются основной статьей экспорта РФ.

График 3 – Структура торгового баланса РФ

Доходы от продажи нефти генерируют мощный поток валютной выручки в страну в USD, т.к. расчеты по поставкам нефти на мировой арене происходят именно в USD. Поскольку нефтедобывающим компаниям необходимо финансировать свою операционную деятельность (оплата издержек, фонды оплаты труда и т.д.) и уплачивать установленные платежи в бюджет (стандартные налоговые платежи и отчисления, а также налог на добычу полезных ископаемых НДПИ), часть полученной выручки в USD неизбежно конвертируется в RUB. Таким образом, нефть через выручку экспортеров формирует спрос на национальную валюту за счет иностранной. Следует отметить, что доля выручки, неизбежно конвертируемая в RUB не постоянна, и зависит от изменения объема поступления выручки вследствие ценовых факторов. Это можно объяснить следующим образом: если увеличение выручки является лишь следствием удорожания нефти на мировом рынке, то логично, что на покрытие издержек, которые остались прежними, необходима меньшая доля средств. Так же стоит отметить что удорожание нефти ведет к обогащению экономики, что в целом увеличивает склонность ее субъектов наращивать импорт, на оплату которого изыскиваются дополнительные средства в валюте, по сути, происходит реэкспорт валюты из экономики. Связь между импортом и экспортом можно проследить на Графике 3.

Исходя из вышеописанной логики, можно предположить, что сильная зависимость между нефтью и RUB, будет присутствовать на определенных уровнях, на которых процент конвертации выручки максимален и будет ослабевать по мере возрастания цены на нефть, а потому и доходов.



Также можно теоретически предположить, что на очень низких уровнях цены, связь тоже будет ослабевать, поскольку доля нефтяных доходов среди всех прочих входящих валютных потоков станет незначительной. По этому же принципу на связь между нефтью и RUB могут оказывать структурные долгосрочные изменения в экономике, такие как создание новых отраслей, переориентация экономики на иные виды деятельности и проч. Таким образом, можно сформулировать связь RUB и нефти, как «нефтезависимость» экономики, или другими словами «Голландская болезнь».

В следующей части мы задействуем экономико-математические методы анализа, проверим гипотезу наличия взаимосвязи между нефтью и рублем, выведем формулу, описывающую эту связь, и проверим ее надежность и достоверность.

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Автор – Катович Игорь, аналитик MTBankFX