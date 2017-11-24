Дисциплина позволит заработать и миллион

Брюс Ковнер является одним из крупнейших трейдеров на валютном и фьючерсном рынках и одновременно с этим одним из наиболее закрытых бизнесменов мира. За прошедшее десятилетие Ковнер добился невероятных успехов – его среднегодовой суммарный доход составил 87%.

Даже легендарные трейдеры начинали с малого

Брюс Ковнер был страстно увлечен идеей формирования торговых решений на базе глобального экономического анализа. Именно по этой причине он около года был погружен в изучение рынков и экономической теории. Только после упорного анализа Ковнер решил взяться за дело и накопленные знания дали о себе знать. Первая сделка увенчалась успехом и на игре с процентными фьючерсами трейдер пополнил свой капитал.

Однако по-настоящему Ковнер приобщился к торговле лишь на третьей сделке: тщательный анализ ситуации на рынке соевых бобов и кропотливый расчет принесли ему $ 20 тыс. Таким образом, если трейдер способен уловить сигналы рынка, детально их проанализировать и быстро принять решение, он спокойно сможет превратить имеющиеся факты рынка в реальные деньги.

Вскоре трейдер заметил вакансию помощника трейдера в Commodities Corporation и решил испытать удачу. Собеседование проводил глава торговой конторы Майкл Маркус. В результате Ковнера не смогли взять на должность помощника, однако как трейдер он идеально подходил компании. Влияние Маркуса находит свое отражение в торговле легендарного трейдера и по сей день. Он внушил Ковнеру, что отдаваясь рынку целиком, можно совершать невероятные вещи, главное помнить о том, что это вполне реально, и не забывать о дисциплине. Также благодаря Маркусу Ковнер осознал очень важную вещь: ошибки случаются постоянно и их не нужно бояться.



К 1983 году Брюс Ковнер открыл собственную инвестиционную компанию Caxton. К сожалению, ее финансовое состояние в начале пути не известно. Однако уже через четыре года доход инвесторов составил $ 300 млн. С того момента доступ к компании был закрыт, на сегодняшний день в ней участвуют только те инвесторы, которые решились доверить сбережения Конверу 30 лет назад.



При этом во время работы Конвер постоянно руководствуется основополагающим правилом трейдера: «никогда не поддаваться панике». Одно необдуманное решение может обойтись в несколько тысяч долларов. И Ковнер прочувствовал это на себе. По настоятельному предложению брокера трейдер принял опрометчивое решение и потерял около $ 23 тыс. Пару дней у Ковнера было поникшее состояние и в голове тешилась мысль «а может стоит завершить карьеру трейдера». Однако после долгих раздумий Ковнер нашел причину своего провала: он пренебрёг многим из того, что знал о дисциплине. Теперь же, когда какое-либо событие нарушает его эмоциональное равновесие и представление о мире, он ликвидирует все позиции, которые данное событие может задеть.



Таким образом, можно сделать следующий вывод: трейдеру необходимо быть «сильным, независимым и очень упрямым человеком» и при все этом не забывать о дисциплине, готовности оказаться неправым, приняв неверное решение, и смириться с этим.



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