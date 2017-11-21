Основы психологии трейдинга

Последствия нарушений торгового алгоритма и эмоциональной торговли

После нескольких нарушений системы и потерь капитала трейдер приходит в себя и понимает, что в какой-то момент что-то пошло не так, он потерял самообладание и позволил эмоциям взять верх над собой.

Чем чреват переход на эмоции, известно каждому трейдеру:

Наносится урон капиталу, либо аккаунт обнуляется полностью. Наносится удар по уверенности, трейдер становится нерешительным и с меньшей вероятностью отработает следующий сигнал системы.

Чем больше потеря, тем сложнее восстанавливать капитал. Об этом можно прочесть в статье "7 правил управления рисками на форекс". И если капитал вернуть можно либо пережить его потерю, то с уверенностью дела обстоят гораздо сложнее.

Неуверенный трейдер, понесший потери, долгое время неспособен придерживаться собственных торговых правил. Ему будет казаться, что новый торговый сигнал принесет убыток, а потому трейдер либо пропустит его, либо войдет слишком поздно по невыгодной цене. Обжегшись на молоке, дуешь и на воду!

Переносить убытки на рынке действительно сложно, но это необходимо научиться делать. Потому что не существует таких торговых систем, которые не знают убытков и всегда приносят трейдеру прибыль. Их просто не бывает!

Возможно, в момент, когда необходимо фиксировать убыток, трейдер упускает этот факт из виду и надеется, что именно эта сделка еще может закончиться положительно.

Причины нарушений торговых правил

Почему трейдер нарушает собственные торговые правила? Почему случается переход на эмоции?

Создавая систему, трейдер образует в своей работе некие рамки, инструкции, которых необходимо держаться. Однако в экстремальные моменты трейдер нарушает эти рамки.

Все дело в том, что работа трейдера проходит в условиях неопределенности. Очень сложно делать расчеты и брать на себя риски, когда результат неясен. Рынки непредсказуемы, что приводит трейдера к стрессу.

Постоянный стресс, необходимость принимать решения в условиях неопределенности, отсутствие гарантий 100% результата, необходимость принимать убытки - всё это истощает умственные силы трейдера. И тогда эмоции берут верх! В этот момент трейдер забывает про всякую логику и дисциплину и перестает выполнять инструкции, обеспечивающие финансовый успех в долгосрочной перспективе.

Итак, подчеркнем основные факторы, которые истощают когнитивный ресурс трейдера и подталкивают его к эмоциональной торговле:

Трейдинг в условиях неопределенности: рынки непредсказуемы, а торговый сигнал может принести как прибыль, так и убыток. Нет гарантий на прибыль: во всех торговых системах заложен некий процент убытка, его-то трейдеру очень трудно принять, а надо!

Способы укрепления торговой дисциплины

Для того, чтобы застраховать самого себя от эмоциональной торговли, трейдер может выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Знать свою торговую систему

Первым делом нужно хорошенько протестировать собственный торговый алгоритм. Вероятно, основная причина недоверия трейдера к нему (и нежелание его соблюдать!) в его изначальной убыточности. Ведь многие трейдеры приступают к совершению операций на финансовых рынках без доскональной проработки торговых правил.

Однако профессиональный трейдер начнет с разработки и тестирования торгового алгоритма.

Тест торговой системы на исторических данных по разным валютам и таймфреймам позволит вскрыть большинство особенностей торгового подхода. Тест покажет, как ведет себя алгоритм в разных рыночных условиях: как система зарабатывает на трендах и не много ли теряет во флэтах, как она ведет себя в условиях низкой и высокой волатильности и т.д.

Только после получения подтверждений надежности алгоритма на истории трейдер имеет право задействовать капитал.

Шаг 2. Научиться принимать убытки как часть системы, чтобы быть готовым к сериям положительных сделок

Если исторический тест подтвердил прибыльность торговых правил, трейдер может торговать по ним.

На данном этапе, имея на руках информацию о проценте убыточных сделок и о среднем размере убытка трейдеру необходимо, исполняя свои правила, жестко фиксировать убытки и стойко переносить убыточные серии.

Такой подход позволит быть в рынке и располагать необходимым капиталом, когда начинается прибыльная серия. О частоте прибыльных серий и о величине средней положительной сделки трейдер также знает из теста. Получив такую информацию, остается только следовать системе.

Выводы

Любой способ укрепить дисциплину связан с необходимостью проверки торговой системы на прочность, чтобы получить к ней полное доверие. Возможно, трейдер нарушает систему, потому что где-то в подсознании он не испытывает к ней доверия и берет ситуацию в свои руки.

Для устранения психологических проблем давно существует технология, которую мы описали выше - это всего два шага. Ее применяют профессиональные трейдеры. Чтобы ее освоить, понадобится немного времени, но результат полностью оправдает затраты.

Теперь мы знаем, с чего стоит начать укрепление торговой дисциплины. Трейдеру в этом также помогут следующие материалы:

Определиться с торговым подходом и получить представление о торговых алгоритмах можно в "Видеокурсе MTBankFX", предназначенном для начинающих трейдеров. Научиться создавать торговые алгоритмы и тестировать их поможет видеокурс "Как создать торгового робота". В видео также показаны основы анализа результативности торговой системы, с помощью которого отсеиваются убыточные алгоритмы и обнаруживают себя прибыльные. В статьях рассказывается об индикаторах, которые могут войти в основу ваших торговых систем.

Автор – Молодяшин Роман, тренер MTBankFX