7 правил управления рисками на Forex

Правило №1. Не терять более 2% капитала в одной сделке.

Многие начинающие трейдеры на вопрос "Сколько вы готовы потерять в одной сделке?" часто отвечают 5% и более. Это одна из причин, по которой потери случаются быстро и неосознанно.

Убытки в трейдинге - это нормальное явление любой торговой системы. Поэтому процент от капитала, который вы отводите под один убыток, имеет огромное значение.

Несколько убыточных сделок подряд помимо финансового урона наносят трейдеру еще и психологический. И чем больше просадка - тем труднее из нее выбираться.

Вот небольшая таблица, которая показывает, какой процент необходимо заработать на капитале после определенной просадки, чтобы вернуться к точке старта.

Просадка Необходимо вернуть 1% 1.01% 5% 5.26% 10% 11.1% 20% 25% 30% 43% 50% 100% 70% 233% 90% 900%

Таблица 1. Процент от баланса на аккаунте после просадки, который необходимо заработать, чтобы вернуться к первоначальному капиталу.

Таким образом, потеря 10% на аккаунте означает, что для их восстановления потребуется сделать 11.1%. Если же потерять 50%, то аккаунт для возврата к точке старта уже нужно удваивать!

Таким образом, чтобы избежать крупных потерь и необходимости восстанавливать капитал, трейдеры вводят ограничение риска на сделку.

Приемлемым считается рисковать не более 1-2% от капитала на сделку. То есть, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу трейдер потеряет не более 1-2% от своего капитала.

Например, при размере аккаунта в 1000 USD и риске на сделку не более 1% трейдер в случае срабатывания стоп-лосса теряет всего 10 USD. Еще более щадящий подход - выбирать процент риска менее одного. Например, 0.5%.

Такой подход позволяет выдержать серию из 3-5 и более убыточных сделок, что в трейдинге случается нередко, и при этом сохранить самообладание.

Об убыточных сериях и необходимости сохранения капитала - далее.

Правило №2. Ограничивать потери на год, месяц, неделю, день.

Среди трейдеров популярна фраза "Выжить, чтобы торговать завтра". Такой здравый подход вынуждает трейдера контролировать общий объем убытков за определенный период.

Например, активно торгующие трейдеры определяют для себя лимиты потерь на каждый временной отрезок. Например, на день, на неделю, и на месяц.

Трейдеры, исповедующие долгосрочный стиль, вводят для себя ограничения на неделю, на месяц, и на год.

День Неделя Месяц 1% 2.5% 7.5% 2 убыточные сделки подряд 5 убыточных сделок подряд 15 убыточных сделок подряд

Таблица 2. Примерный процент риска от текущего баланса на день, неделю, месяц.

Обратите внимание, что в таблице приводится примерный уровень просадки в день, неделю, месяц. Многие профессиональные трейдеры ставят на первое место задачу сохранения капитала, потому приведенный процент для них может оказаться неприемлемым.

Пример максимальной просадки, допускаемой трейдером в определенный промежуток времени, позволяет выполнять важнейшую задачу для трейдера - выжить сегодня, чтобы торговать завтра. Это важно, поскольку многие трейдеры настолько поддаются эмоциям в моменте, что забывают о необходимости сохранить капитал, вернуть самообладание и продолжить торговлю на следующий день.

Правило №3. Торговая дисциплина

Многие трейдеры пеняют на слабую дисциплину как на главную причину поражений на финансовых рынках. Любой более-менее освоившийся трейдер столкнулся с такой мыслью, что для успеха необходимо придерживаться железной дисциплины.

Дисциплина неразрывно связана с психологией трейдинга. О психологии и ее значении написано множество книг, продолжают выходить новые, но проблема у большинства так и остается нерешенной.

Однако правилу №3 следовать очень легко, когда знаешь, на что способна твоя система на длинной-длинной дистанции - десятки и сотни сделок или дней.

Давайте узнаем, как можно получить информацию о способностях вашей системы. Переходим к тестированию и сбору статистики.

Правило №4. Знать статистику своей системы

Чтобы полностью довериться своей системе, необходимо ее изучить. Трейдер, ищущий финансового успеха на рынках, должен знать, чего ожидать от исполнения своих торговых правил. Стоят ли они нервов?

Нельзя путать кропотливую работу над созданием системы с ее действительным, настоящим, скрупулезным и объективным тестом. Если вы усердно поработали над разработкой торговых правил, то еще больше времени стоит посвятить на их обкатку - тестирование на исторических данных.

Благодаря такому тесту и сбору подробной информации о системе мы теперь знаем, что в среднем только каждая третья сделка будет приносить прибыль. Однако прибыль с такой сделки будет перекрывать убыток целых трех отрицательных сделок.

Поэтому, когда наступает серия из 3-6 убыточных сделок подряд, мы будем спокойно дожидаться часа, когда система сделает 2 прибыльные сделки и все вернет, а также заработает сверху. Поскольку такая система протестирована на большом временном промежутке, это повышает шансы трейдера на успех на длинной дистанции.

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Правило №5. Уметь признавать ошибку

Среди причин крупных просадок и потерь аккаунтов есть одна, которая связана с нежеланием трейдера признать ошибку.

Зачастую трейдеры, держа открытый убыток, начинают "добавляться" к уже отрицательной сделке. Упорствуя в ошибке, трейдер увеличивает убыточную позицию и в конечном итоге лишается своего капитала.

Такая ситуация называется "усреднением". Золотое правило риск-менеджмента гласит: Никогда не усредняйтесь, признайте ошибку и дождитесь следующего сигнала на открытие сделки.

Правило №6. Никогда не мстить рынку

Рынки практически непредсказуемы. Редкий трейдер на протяжении долгого времени может точно угадывать направление или точки разворота. Это мало относится к начинающим трейдерам.

Непонимание устройства рынка и правил работы на нем приводит к тому, что трейдеры теряют самообладание, переходят на эмоции и начинают буквально "гоняться" за рынком, чтобы тот вернул их потери. Из желания отомстить рынку получаются еще более крупные убытки, которые надолго лишают трейдера энтузиазма и психологического комфорта.

Следовательно, необходимо принять непредсказуемость как главную черту финансовых рынков, прописать для себя торговые правила и жестко им следовать, старясь замечать в себе переход на эмоциональную торговлю и во время его останавливать.

Правило №7. Принимать убытки как часть бизнеса

Это правило особенно актуально в свете того, что убыточные серии в трейдинге - повседневная норма. Не существует систем, дающих 100% прибыльных сделок.

Профессиональные трейдеры, управляющие и институты также имеют убыточные месяцы и даже годы. Однако размер этих убытков всегда держится под контролем.

Глядя на реальные результаты торговых систем, убеждаешься в том, что ради достижения и поддержания финансового успеха необходимо научить себя признавать ошибки вовремя, фиксировать убыток в зародыше, не давать ему развиться в огромный минус. Если не держать убытки под контролем, то они могут сразу нарушить суть системы и торгового подхода.

Приняв убытки как часть бизнеса и ограничив их, трейдер сохранит капитал, самообладание и все шансы на положительные сделки в будущем.

Автор – Молодяшин Роман, тренер MTBankFX