Полосы Боллинждера

Джон Боллинджер (John Bollinger – 1950 г.р.) является основателем и на сегодняшний день президентом своей корпорации «Bollinger Capital Management». Также он издает «Capital Growth Letter»; написал книгу о разработанной им торговой стратегии и каждую неделю на канале CNBC (преемник FNN) выступает с аналитическими комментариями.

Джон Боллинджер родился и вырос в Монтпелье, штат Вермонт. Позже он с родителями переезжает жить в Нью-Йорк. С раннего детства Джон начинает интересоваться кинематографией и фотографиями, а потому поступает в нью-йоркскую школу визуальных искусств. Однако в скором времени понимает, что кинематография перестала быть его целью, ведь есть нечто куда более захватывающее. Он начинает заниматься изучением валютных операций, и биржевого рынка в целом. Тут ему как раз и пригодилась его прежняя работа, он устраивается оператором на информационном телеканале " Financial News ", и попутно изучает курсы финансового аналитика.

Его главной работой являются “Полосы Боллинджера”.

Ли́нии (полосы) Боллинджера (англ. Bollinger bands) - инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валют.

По сути, полосы Боллинджера – это индикатор, который показывает волатильность рынка. Индикатор состоит из трех линий:

‒ Центральная - простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average);

‒ Верхняя – SMA 20+ (стандартное отклонение * 2);

‒ Нижняя – SMA 20- (стандартное отклонение * 2).

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation), которое вычисляется по математической формуле.

Как видно на рисунке, полосы образуют своеобразный коридор, в пределах которого движется цена. Как уже говорилось ранее, этот индикатор показывает волатильность рынка, поэтому можно выделить 2 стадии волатильности: сужение, когда волатильность уменьшается и цена движется равномерно, и расширение, когда высокая волатильность и цена быстро меняется.

Существует несколько основных приемов торговли по полосам Боллинджера:

1. Пробивка верхней/нижней линии. Обычно свечи на график находятся в пределах коридора, но как только цена приближается к верней или нижней линии, появляется возможность для торгов. Если свеча пересекла нижнюю лини, то цена может скоро пойти вверх, также может быть и наоборот, если цена пересекла верхнюю линию, то цена скоро пойдет вниз.

2. Прогулка по полосе. Если свеча пересекает линию, то это может быть не только изменение направления движения цены, но и продолжение тренда. Если тренд продолжается, то это называется прогулкой по полосе. На рисунке видно, что свеча касается верхней линии, а иногда выходит за ее пределы, но затем снова уходит вниз совсем ненадолго, после чего снова продолжает движение вверх.

3. Фигуры. В полосах Боллинджера используются две фигуры, которые говорят об изменении направления тренда: W-образные и M-образные. M-образная фигура – это буква M, которую следует искать на графике. Суть фигуры заключается в следующем: цена идет вверх и касается верхней полосы Боллинджера, отталкивается от нее и пересекает среднюю полосу, после чего опять доходит до верхней полосы, после чего направление тренда меняется.

Суть W-образной фигуры полностью противоположна M-образной. Сначала цена достигает нижней линии, отталкивается от нее, движется к средне линии, отталкивается от нее и после очередного пересечения нижней направление тренда меняется.

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