Каждый получает от рынка то, что ему нужно

Эдвард Сейкота – уникальный программист и финансовый аналитик. В 1969 году Сейкота закончил Массачусетский технологический институт с двумя дипломами бакалавра по электротехнике и менеджменту.

Впервые Сейкота занялся торговлей в конце 60-х годов

В то время министерство финансов США приостановило продажу серебра, и начинающий трейдер стал выжидать подъёма цены. Этот день не заставил себя ждать и Сейкота купил серебро. Однако цена на актив стала падать, что казалось парадоксальным на фоне бычьей ситуации на рынке. В итоге сработал стоп-приказ, и позиция была закрыта. Факт того, что рынки не всегда следуют за важными новостями, ошеломил трейдера. Но вместе с этим поведение рынков захватывало его все сильнее.

Примерно в то же время Сейкота наткнулся на статью Ричарда Дончиана, согласно которой механическая торговая система, созданная на основе скользящих средних, способна игнорировать фундаментальный анализ и одолеть рынок. Сейкота не мог поверить в данное утверждение и решил написать компьютерную программу, чтобы проверить вывод на практике. Результат поразил его еще больше – программа подтвердила теорию Дончиана! Эдвард и по сей день не уверен в причинах, но с того самого момента он решил, что будет заниматься исключительно торговлей, ведь ставить деньги на собственные прогнозы и анализировать рынки показалось ему гораздо увлекательнее перспектив любой иной карьеры.

Работа в брокерской компании

В 70-х годах Эдвард устраивается аналитиком в крупнейшую брокерскую компанию, где он разработал и внедрил автоматизированную систему управления средствами клиентов. Программа работала отлично. Однако из-за постоянных вмешательств со стороны руководства самая выгодная сделка года закончилась проигрышем. В итоге вместо теоретического дохода в 60% годовых немало клиентов оказалось в убытке. Данная ситуация стала одной из причин ухода Эдварда из компании.

Сейкота ушел из исследовательского отдела и, оставаясь брокером, продолжал управлять счетами клиентов. Года через два он оставил брокерство и стал управлять деньгами клиентов. Благодаря своим программам он успешно увеличивал как свой капитал, так и капитал инвесторов, которые доверили ему деньги. Свои успехи Сейкота не оглашает за исключение, так называемого «эталонного счета» - реального клиентского счета, который, начиная с 1972 года, вырос с $ 5 тысяч до $ 15 с лишним миллионов.

Первая торговая система Сейкоты представляла собой одну из разновидностей системы скользящих средних Дончиана. В ней он использовал метод экспоненциального усреднения, упрощающий расчеты и с течением временем практически устраняющий влияние вычислительных погрешностей. Система действовала по жестким правилам, не допускавшим отклонений, за ней было все труднее поспеть, и Эдвард постоянно метался, то действуя по сигналам системы, то поступая наперекор им, - и часто невпопад. В то время он не верил в работоспособность систем, следующих за тенденцией, и предполагал, что умнее их. Однако по мере того как он стал увереннее торговать по ходу тенденции и научился игнорировать новости, метод показался вполне спокойным и не сложным. При этом Сейкота утверждает, что по своей сути торговая система представляет собой торговлю по усмотрению, ведь решения о том, как сильно рискнуть, на каком рынке торговать и насколько агрессивно наращивать или сокращать торговую базу в зависимости от баланса счета, всё равно остаются за менеджером. Эти решения очень важны - подчас важнее выбора момента для сделок.

Хотя Эдвард всю жизнь создает компьютерные торговые системы, все его программы только генерируют сигналы и сами не торгуют. Окончательное решение всегда остается за человеком. Сегодня Сейкота торгует у себя дома, при этом на его рабочем столе нет ни одного котировочного экрана, что весьма удивительно для трейдера. Эдвард запускает компьютерные программы, чтобы генерировать трейдерские сигналы на следующий день, ведь, по словам Сейкоты, иметь котировочный аппарат — это всё равно, что установить на своем столе игорный автомат.

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