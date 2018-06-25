Опыт SoftTeco: молодые айтишники рассказали, как преуспеть в профессии

Достаточно ли одного вузовского образования для становления крепкого специалиста в IT-сфере? Какие требования предъявляют выпускникам работодатели? Стремятся ли белорусские айтишники уехать за рубеж? Эти и другие вопросы корреспондент агентства «Минск-Новости» адресовала молодым разработчикам компании SoftTeco.

Екатерина Сенько, java- и web-разработчик:

— Работу в IT выбрала благодаря счастливому случаю. Когда заканчивала 9 класс, моя педагог посоветовала попробовать поступить в колледж — просто ради интереса и чтобы испытать свои силы. Подала документы в Минский радиотехнический колледж, и неожиданно попытка оказалась успешной — прошла по конкурсу на бюджет. После окончания колледжа поступила в Белорусский государственный радиотехнический университет информатики и радиоэлектроники. На первых трех курсах практически повторяла программу колледжа — с той лишь разницей, что там было больше практики.

Убеждена: пока не попробуешь себя в специальности, не узнаешь, нравится она тебе или нет. К тому, же очень многое зависит от самого человека. Университет дает примерно 30% тех знаний, что тебе понадобятся. Это такая основа, общие знания, которые полезны, но недостаточно практичны. Поэтому ты просто обязан будешь дополнительно черпать информацию в свободное время: читать книги, постоянно практиковаться, искать подработки.

Каждому первокурснику, поступившему в БГУИР, дала бы следующий совет: если ты с самого первого дня в университете не постараешься вложить в себя знания, то никакой преподаватель в тебя их не вложит. Ошибочно думать, что получив диплом вуза, сразу станешь программистом. Это не так. IT-сфера очень глобальная и широкая, в ней много направлений. И важно на старте определиться с тем, что именно тебе нравится и чем ты хочешь заниматься.

Во время учебы сделала интересное наблюдение: на моей специальности училось достаточно много девчат — порядка 50 на 50%. В рейтинге успеваемости они всегда занимали верхние строчки: девушек отличали большая усидчивость, ответственность, целеустремленность. Однако когда мы закончили вуз, большинство из них выбрали тестирование, а не программирование. Спрашивала у них: почему? Оказалось, девушки были склонны недооценивать свои силы, были не уверены в себе и выбирали тестирование, чтоб избежать лишних проблем. Это в корне неправильно, ведь нужно не бояться и пробовать себя.

Даже сейчас, спустя некоторое время после окончания вуза, уделяю большое внимание своему самообразованию: хожу на курсы английского языка и повышения квалификации. К сожалению, в университете языковая подготовка достаточно слабая. А между тем, айтишнику английский нужно знать обязательно: это твой инструмент общения и доступ к иностранным учебникам.

Можно ли трудоустроиться в IT, просто закончив курсы переподготовки? Опыт показывает, что это возможно. Наблюдаю немало таких примеров в компании, где тружусь. Их отличие от выпускников вузов лишь в том, что у них не хватает основ (тех самых, которые дают в университете), однако они нарабатываются со временем.

По большому счету, чтобы преуспеть в IT-сфере, человеку требуются два качества — нужно любить справляться с задачами и вызовами (как в шахматах) и быть готовым постоянно учиться.

Владислав Гус, 4-курсник БГУИР, Android-разработчик:

— В моем случае выбор профессии во многом оказался обусловлен тем фактом, что мой родной старший брат трудится программистом. Когда начал задумываться, чем хочу заниматься в будущем, он дал мне попробовать себя в этом деле. Понял, что получается — у меня математический склад ума (после 9-го класса учился в лицее №1). Решающим аргументом в пользу выбора профессии стало то, что программисты в принципе очень востребованы у нас в стране.

В БГУИР учился по специальности «программист – бизнес-аналитик». Это такая комбинированная специальность, где учат и программированию, и достаточно много экономической части. В вузе получил хорошие фундаментальные знания. Однако этого было недостаточно: много времени корпел над учебниками, дополнительно изучая языки программирования.

На третьем курсе уже появилась некоторая уверенность в своих знаниях, и я попробовал устроиться на работу. Первые два собеседования прошли не очень успешно. Кстати, на будущее всем очень советую — не бояться ходить на собеседования, даже если предыдущие попытки оказались безрезультатными. Буквально после первого собеседования появляется представление, чего от тебя ждут, на какие вопросы предстоит ответить, как вообще себя подавать. В компанию, где работаю сейчас, устроился в марте прошлого года.

По сути, университете дает фундамент, основу для того, чтобы дальше ты двигался и развивался самостоятельно. До учебы в вузе заблуждался, думая, что, отучившись 4 года, стану классным специалистом. Так вот это не работает. Если ты не настроен очень усердно и тяжело учиться, то у тебя ничего не выйдет.

Никита Цвирко, 4-курсник БГУИР, инженер-программист:

— О том, кем хочу быть, впервые задумался в 10-м классе. Из всех учебных предметов наибольшие успехи показывал в математике, поэтому поступать решил в БГУИР. Уже после 2-го курса попробовал определиться с направлением. Записался на курсы по автоматизации тестирования. Однако понял, что это не совсем то, чем мне хотелось бы заниматься в дальнейшем (впрочем, полученные знания не оказались лишними и со временем нашли свое применение). С самого начала обучения в университете был интерес в программировании мобильных устройств и на 3-м курсе углубился в Android-разработку.

Приятно, что мой нынешний работодатель вкладывает средства в образование своих сотрудников, и в целом в компании очень поощряется самообразование. В нашем отделе, к примеру, по пятницам проходят тематические занятия, где каждый может поделиться с коллегами своими новыми знаниями. Также есть курсы английского языка и ораторского мастерства.

К сожалению, сегодня встречаются не очень добросовестные работодатели, которые хотят за малую цену получить очень хорошего специалиста. То есть приглашают на собеседование не очень опытного человека, спрашивают с него как с опытного, а оплату предлагают — как новичку. Другие же специально на собеседованиях задают такие вопросы, чтобы сбить тебя с толку и заставить почувствовать себя неуверенно, чтобы ты снизил свои запросы по части заработной платы. Это просто непорядочно.

Хорошие работодатели прежде всего стараются проверить, насколько хорошо ты владеешь основами и разбираешься в предмете. Также обращают внимание на коммуникабельность, потому что программисты работают в команде, и нужно уметь взаимодействовать с другими людьми.

Размышляя о том, хочу ли уехать за рубеж, со временем пришел к мнению, что готов уехать только на год, чтобы расширить свои границы и представления. В переезде на совсем не вижу смысла по той причине, что зарплата у программистов везде одинаковая, только в других странах затраты на проживание выше.