QA-инженер SoftTeco Катя Мазаник: не бояться перемен!

Катя, давай поговорим о твоем пути в IT. Каким образом ты стала QA-инженером в SoftTeco, имея диплом экономиста?

QA (тестировщик * прим. автора) я стала не сразу. После окончания университета 2 года отработала по специальности. И только потом решилась на перемены в жизни. Новую профессию освоила на курсах. А дальше - собеседование и полученный оффер. Так я и попала в IT.

Ты поработала в разных качествах: сотрудник банка, логист, маркетолог. Почему ни одна из этих профессий не смогла задержать тебя на длительный срок?

На самом деле, этим профессиям я уделила довольно продолжительную часть своей жизни. На каждой позиции я проработала около 3-4 лет, некоторые совмещала с учебой. Представляю, как у всех возникли вопросы: как такое возможно и сколько мне лет (Смеется). Все просто: порой я умудрялась работать в 3х местах одновременно. Это не тяготило, а наоборот. Мне было интересно. Конечно, в периоды сессий приходилось брать небольшой тайм-аут ввиду ограниченности такого ресурса как время. На последнем курсе университета я начала работать по специальности, времени стало не хватать. Пришлось сделать осознанный выбор и отказаться от дополнительных занятостей. На самом деле, полученный опыт видится мне очень полезным и интересным. Поэтому я ни о чем не жалею и очень рада, что в моей жизни был такой период.

Расскажи немного о том, в чем заключалась специфика твоей работы в банке после окончания университета?

Я работала с юридическими лицами: занималась подготовкой кредитных договоров, выдачей гарантий, вела досье клиента, анализировала отчетности и делала различные расчеты для судов. На мой взгляд, такой опыт очень полезен: большой спектр обязанностей и масса важных документов упорядочивают ум и приучают к ответственности. Сейчас, когда я работаю QA, большинство навыков банковской работы не используются, хотя умение параллельно решать сразу несколько задач действительно серьезно помогает. Еще один из плюсов перемен: если в банке на столе были нескончаемые горы бумаг, то сейчас в SoftTeco у меня лежит лишь блокнот :)

Помнишь ли ты, как в твоем уме появилась идея радикально сменить сферу деятельности?

Да, помню. Идея появилась, когда я начала задумываться о том, что будет через пять лет, как я представляю свою работу и свою профессию в будущем. Я не была уверена в том,что хочу продолжать развитие в банковской сфере. Здесь довольно быстро возникает определенный профессиональный “потолок”, когда уже нового ничего не познаешь. Безусловно, есть возможность расти вверх, получая категории и должности, но изо дня в день делать одно и то же - не совсем то, чего я хотела. В этом смысле IT-сфера - полная противоположность: она постоянно развивается, здесь молодой коллектив, новые технологии и разнообразные проекты, нескончаемые поток информации. За все время работы в Softteco, ни разу не пожалела о выборе в пользу IT.

Насколько трудно давалась тебе переквалификация в IT-специалиста?

Переквалификация далась нетрудно, обучение было для меня интересным и легким. На курсы всегда ходила с радостью, переживала только чтобы не опоздать :) После получения сертификата я довольно быстро попала в “SoftTeco”, к тому времени с момента увольнения из банка не прошло ещё и двух недель.

Согласна ли ты с утверждением, что современный IT-специалист должен постоянно заниматься самообразованием, иначе через несколько лет есть риск оказаться невостребованным?

Конечно, на самом деле это далеко не новость и об этом знают все. Мир не стоит на месте, вместе с ним развивается и IT-индустрия. Чем больше нового узнаешь, тем больше становится неизведанного, и это очень здорово, потому что появляется мотивация и стимул углублять знания. Каждый выбирает для себя тот метод, который ему ближе. Я смотрю видео на YouTube, читаю статьи на тематических сайтах, пользуюсь технической библиотекой. В интернете можно найти образовательные проекты Cursera и Udemy, где можно за небольшую стоимость пользоваться курсами. На мой взгляд, это отличный способ получать новые знания, пользуюсь сама и могу порекомендовать другим.

Помнишь ли ты, как проходило твое собеседование при трудоустройстве в SoftTeco? Не страшно ли было подавать заявку с одними лишь законченными курсами, без опыта работы?

Отлично помню, как проходило собеседование. Было волнительно, но я знала, что к junior’ам относятся с пониманием, ведь на этом уровне важно не столько доскональное техническое мастерство, сколько желание развиваться и учиться. После собеседования меня попросили выполнить тестовое задание, и уже спустя день после его сдачи мне позвонили с приглашением на работу.

Ты работаешь в SoftTeco уже более двух лет. Что мотивирует и вдохновляет тебя заниматься своим делом и приходить в офис каждый будний день?

В первую очередь, я люблю то, чем занимаюсь. Далее - интерес: в нашей работе постоянно нужно осваивать что-то новое. Многие считают, что работа тестировщика - это просто кликать мышкой. На самом деле это не так. Тестируя, мы стараемся вникнуть в суть фичи. Если обнаруживаем баг, то пытаемся выявить причинно-следственные связи проблемы, проводим различные проверки, сверяем результаты и только потом отправляем разработчикам развернутый отчет. Для них такая помощь очень кстати, потому что позволяет сэкономить массу времени.

И, конечно же, отличный коллектив SoftTeco - еще одна причина приходить каждый день на работу с радостью :)

Одним из главных принципов SoftTeco является гендерное равенство на рабочем месте. Чувствуешь ли ты на своем опыте равное отношение к сотрудникам женского и мужского пола?

Это действительно так. Уверена, что в SoftTeco развитие и зарплата не зависят от твоего пола - только от умения и желания работать. Отношения в команде строятся на взаимном уважении. Конечно, коллега-мужчина откроет дверь, поможет донести тяжелый предмет.

Многие люди считают работу программиста утомительной, ведь основное время приходится проводить, сидя за компьютером и глядя в монитор. Как ты снимаешь физическое напряжение после рабочего дня?

В первую очередь, я стараюсь переключаться, отвлекаться от рабочих мыслей. Этот навык достался мне с прошлой работы. Во-вторых, люблю отдыхать активно: путешествия, прогулки, спорт, танцы, кроссфит, недавно открыла для себя бокс. С одной стороны, физическая нагрузка бывает непростой и утомительной, но при этом очень хорошо разгружает мозг. Ни минуты покоя - вот это про меня (Смеется). А вообще уверена, что каждый может найти для себя увлечение или хобби, которое идеально подойдет для расслабления в конце рабочего дня или недели.

Ты производишь впечатление человека, у которого всегда много энергии и знания, что её стоит потратить. Что ты можешь посоветовать тому, кто хотел бы быть похожим на тебя?

Важно в жизни найти и полюбить то, что ты делаешь. Да, от выгорания на работе никто не застрахован, поэтому очень важно уметь переключаться на отдых и жизнь за пределами офиса. Не бойтесь идти вперед, задавать вопросы, интересоваться чем-то новым. В сфере IT, как и в жизни, любой опыт является важным. Поэтому, и набитые шишки, и лавры победителя - все это полезный опыт.

Катя, спасибо большое за интервью! И, пожалуйста, пожелай что-нибудь тем людям, которые не имеют профильного образования, но очень хотят попробовать свои силы в IT?

Хочу посоветовать быть смелыми, не бояться перемен и постоянно осваивать что-то новое. Прислушивайтесь к старшим товарищам “по цеху”. Возможно, их опыт поможет вам избежать каких-то ошибок на пути освоения новой профессии. Впитывайте информацию и не забывайте конвертировать её в реальные навыки. Так Вы приобретете знание и сможете применить их в любимой профессии.

Благодарим за подготовку материала Егора Недведя (БГУ, факультет журналистики)

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