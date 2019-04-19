Я не волшебник, я только учусь!

В гости к SoftTeco пришли их подрастающие коллеги – воспитанники из Общественной организации SOS-Детские деревни Беларусь, а в будущем программисты, тестировщики, проект-менеджеры и аналитики. Ведь не секрет, что сейчас войти в IT хочет большинство молодых ребят.

Но IT – это не только красивый офис, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Это постоянная работа над собой, самообучение и движение вперед. Это умение работать в команде, развитие soft skills и готовность учиться всю жизнь. Именно такую мысль постарались донести до ребят спикеры из SoftTeco: Роман Кашенок, Олег Сас, Алекс Картынник, Николай Виноградов, Надя Яшина, Лера Богомольская, Роман Оголихин и Андрей Роля. А еще в SoftTeco ребят ждали фирменные подарочки, вкусная пицца и интересная экскурсия по 10 отделам компании. Гости узнали много нового про iOS- и Андроид разработку, разницу между frontend и backend, решали маркетинговые задачки и отвечали на вопросы викторины. А самая активная участница встречи студентка 2 курса БГУИР Даниэла Чернявская, которая правильно разобрала сложный кейс, получила приятный сюрприз от маркетолога SoftTeco Леры Богомольской – билеты на премьеру кинофильма «Мстители: Финал».

«Ребятам полезно знать, что их ждет в будущем, если они решат пойти в IT, - прокомментировала педагог профориентолог ОО SOS-Детские деревни Беларусь Галина Абрамович. – Встреча с настоящими программистами, их рассказ о своей работе, экскурсия по офису помогут ребятам сориентироваться и сделать правильный выбор».

«IT-компания SoftTeco является участником сети Глобального Договора уже 2 года. Основная тема социальной корпоративной ответственности компании – работа с молодежью, обучение и развитие, - рассказала специалист по коммуникации SoftTeco Таисия Пастухова. – Мы с большой радостью приглашаем юных гостей в наш офис, рассказываем им о нашей работе, отвечаем на вопрос. Такие экскурсии полезны как ребятам, так и нам. Ведь это растет наша будущая смена. И наша задача – помогать им в их развитии».