Parent Smart - концепция для счастья

HR SoftTeco Ольга Ярошевич в составе делегации социально ответственных белорусских бизнесов приняла участие в ознакомительном визите в Швецию по программе Parent Smart.

- Это была очень познавательная и увлекательная поездка. Прежде всего, сама идея программы очень близка корпоративной культуре нашей компании. Если коротко, то Parent Smart – это о том, как успешно сочетать работу с семейной жизнью, о равенстве полов в воспитании детей и карьерном росте, о понимании потребностей сотрудников, у которых есть дети. И главное - о том, что эти действия, направленные на создание комфортной гендерной обстановки, способствуют устойчивости бизнеса, потому что гарантируют сотрудникам уверенность в завтрашнем дне и равные условия, не зависимо от пола и семейного статуса. Дети и семья работе не помеха – так можно одной фразой выразить главную идею программы Parent Smart. И это правда. Посещая шведские компании, общаясь с топ-менеджерами и собственниками, мы видели массу примеров успешной карьеры, как мужчин, так и женщин, при наличии детей, а значит декретных отпусков, больничных и прочих родительских атрибутах.

Но расскажу по порядку. Мы провели в Швеции 5 дней. Мы – это представители белорусского бизнеса, государственных и общественных организаций. Очень разные, с разными целями и ожиданиями. И, казалось, как можно объединить наши потребности в одном визите. Но, поверьте, организаторам это удалось. Все 5 дней были заполнены до предела: экскурсии в производственные, консалтинговые и IT компании, встречи, обеды в семьях, вечерние мероприятия. Всего мы посетили 5 компаний: Sandvik, Ericsson, Telia, Ramböll, Netlight Consulting. Это компании разной величины, из разных отраслей. Но их объединяет то, что все они, опережая время и обстоятельства, создают для своих сотрудников комфортные гендерные условия. Для многих белорусских бизнесов такая практика кажется нереальной, потому что в Беларуси нет устойчивого опыта в, например, мужских декретных отпусках или больничных, хотя это и имеет законодательное подкрепление. Часто, даже женщина не может воспользоваться своим правом оставаться с ребенком 3 года, потому что боится потерять рабочее место. К счастью, в SoftTeco этого нет и никогда не было. Благодаря грамотному менеджменту и дружественной политике, в фокусе которых прежде всего находятся сотрудники, мы с самого начала создавали нашему коллективу комфортные рабочие условия, гарантировали уверенность в завтрашнем дне и безопасность. Однако, изученный шведский опыт поможет нам дальше двигаться в этом направлении, внедряя новые успешные практики и улучшая наши рабочие условия. Ведь компания SoftTeco растет, каждый день к нам приходят новые сотрудники, меняются их потребности, увеличивается количество детей в компании. Вчерашние студентки выходят замуж, а студенты женятся. И мы должны быть готовы к изменяющимся условиям. Например, интересен шведский опыт в замещении мест тех топ-сотрудников, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком. В таком случае в компании объявляется конкурс на замещение вакантной должности на этот срок. Любой сотрудник может выдвинуть свою кандидатуру. В течение 3- 6 месяцев сотрудник замещает топ-менеджера, демонстрируя свои возможности на этой высокой позиции. И когда топ возвращается на свое место, сотрудник идет на повышение в другом подразделении. Ну конечно в том случае, если он себя проявил достойно. Это такой отличный способ продвигать своих, при этом ничем не рискуя. Потому что человек уже прошел так называемый испытательный срок на «чужой» должности и показал свои возможности. К слову, в Швеции отпуск по уходу за новорожденным для мужчин является обязательным. Родился малыш – маме и папе дан год на то, чтобы провести его с ребенком. Папа обязан минимум 3 месяца провести с ребенком. Максимум не оговаривается, но в рамках одного года. Если папа отказывается идти в отпуск по уходу за ребенком, эти 3 месяца сгорают. И ребенка отдают в ясли на 3 месяца раньше. Таким образом государство способствует укреплению равенства семьи и работы. Шведские отцы признаются, что сначала шли на эту меру только потому, что она была обязательной. А потом они поняли, как это помогает развитию отцовских чувств. Знаете, есть материнский инстинкт – вот у шведов теперь очень развит и отцовский J Хотя, конечно, чтобы любить своего ребенка, совсем не нужны законодательные меры. Это идет от души. Но бывает, что просто нужен толчок.

Я благодарю Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси, Проект Европейского Союза MOST и госпожу Тиина Бруно за отличную поездку и интересные знания, которые я получила.