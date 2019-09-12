SoftTeco RUN: Для нас важно дойти до финиша вместе

15 сентября в День города нас ожидает самое массовое беговое событие в Беларуси - Минский полумарафон-2019 . Тысячи участников, болельщики, самые позитивные эмоции и важные победы. В этом году в знаковом спортивном событии Минска примет участие команда SoftTeco SoftTeco RUN. Накануне мы побеседовали с несколькими участниками команды. Знакомьтесь: QA инженер Екатерина Мазаник, .Net разработчик Александр Яшин, проектный менеджер Стас Кузьмич.

Начнем, конечно, с главного вопроса: “Почему вы начали бегать? Что повлияло на выбор?”

Катя: Связалась с хорошей компанией (смеется). Многие друзья бегают, и я решила испытать себя в чем-то новом. Не сразу, но мне понравилось.

Саша: Я уже не помню, почему начал бегать на первом курсе, но, скорее всего, просто для укреплений физической формы. Я бегал не ради удовольствия, но потом втянулся и начал получать кайф.

Стас: Конечно, все индивидуально. В моем случае, это случайность. Друг предложил мне пробежать небольшую дистанцию зимой. До этого я думал, что не люблю бегать. И после забега я понял, что действительно не люблю бегать (смеется). Однако, мне нравятся массовые мероприятия. Но не те праздники, где главное - алкоголь. А спортивные ивенты. Много мотивированных людей с горящими глазами и не затуманенным алкоголем умом. У всех есть общая цель. Все радостные, добрые, на позитиве. Это атмосфера праздника, я хочу ее чувствовать и хочу в ней участвовать.

Вы все работаете в одной компании, но в разных отделах. Как вы так скооперировались и решили бегать под флагом SoftTeco, а не индивидуально?

Саша: Изначально я бегал самостоятельно, но потом узнал, что в компании много людей, которых интересует ЗОЖ, пробежки. Мы организовали небольшую группу по интересам в скайпе. Сначала скидывали мероприятия, кто и где хочет бегать, и новости про бег. А потом решили «Почему бы нам не создать что-то более серьезное и не начать бегать под флагом компании?»

Стас: SoftTeco RUN появилась спонтанно. Я предложил пробежать полумарафон в общем чате компании. Коллеги поддержали. Совместно придумали название команды, разработали эмблему, заказали форму.

Катя: Супер, что есть интересы, которые нас объединяют и мотивируют. И бежать вместе веселее.

Мы радуемся успехам, поддерживаем друг друга и делимся полезной информацией, опытом.

Особенно хорошо чувствовались командный дух и поддержка крепкого мужского плеча во время бега с препятствиями и зомби :) Для нашей команды не было “своих” и “чужих”. По возможности, старались помогать ребятам и девчатам, которые бежали рядом. И здорово, что мы сделали это вместе!

Катя, у парней и девушек разные физические возможности. Не тяжело ли бежать вместе с парнями?

Катя: Я знаю, что парни бегают быстрее, но я не сдаюсь. Я, может, и медленнее, но точно догоню!

Саша, Стас, признайтесь, поддаетесь девушкам, чтобы бежать вместе?

Саша: Конечно (смеется). Когда мы участвовали в зомби-ран, были разные препятствия: перелезть через стену, проходить через брод, который почти по горло. Но никто не сошел с дистанции. Мы помогали нашим дамам. Для нас важно дойти до финиша вместе. Даже если и не первыми.

Стас: Я думаю, что на нашем любительском уровне нет разницы между парнями и девушками. Я видел, как бегают наши девушки. У них высокий темп. Они бегают большие объемы в рамках подготовки к полумарафону. Я не тренирую бег, как отдельную дисциплину. Потому думаю, что девушкам придется поддаваться мне.



Минский полумарафон - дело серьезное. Требуется, выносливость, моральная и физическая подготовка. Вы уже бегали на такие дистанции?

Катя: В Минском полумарафоне участвую впервые, но максимальную дистанцию преодолевала. Не так давно участвовала в сентябрьском благотворительном и ночном забегах. Командой мы бежали Зомби ран — бег с препятствиями и грязью. Безусловно, к такого рода активностям нужно готовиться. Но после забега ощущаешь легкость и восторг, хотя, порой, это и нелегкий труд.

Стас: Этой зимой, 14 февраля, я участвовал в забеге «За любовь». Было очень сложно. Я был абсолютно не подготовлен. Весной я участвовал в полумарафоне в Киеве. Для меня бег— это когда тебе сложно-сложно-сложно, но в итоге ты испытываешь сильные положительные эмоции.

Саша: Я уже бегал минский полумарафон. Сначала 5 км, потом 10. Участвовал в Триатлон IronMan в Минске (1/8 дистанции). Оказалось, что можно не только бегать, но и плавать, ездить на велосипеде. На длинном забеге под конец, конечно, чувствуешь усталость. Но вообще, для меня это воодушевление. Особенно, когда участвуют много людей. Тогда ты чувствуешь единство и понимаешь, что должен превозмочь себя, как и остальные. Это ощущение никак не подделать и ничем не заменить.

Мы желаем звездной команде SoftTeco RUN достойно пройти всю дистанцию и показать отличный результат! Вот они, наши герои: Игорь Маслаков, Стас Кузьмич, Катя Мазаник, Вера Климова, Лёша Глущенко, Надя Яшина.

Советы от SoftTeco RUN “Что нужно, чтобы начать бегать”:

1. Найти хорошую компанию

2. Заботиться о здоровье

3. Любить массовые мероприятия

4. Работать в SoftTeco