Америка глазами Саши Веевник: Я не стеснялась говорить, что я из Беларуси

IT-рекрутер SoftTeco Саша Веевник провела в США три недели отпуска. Она проживала в штате Массачусетс - одном из шести штатов в регионе Новая Англия. Из крупных городов там Бостон и Нью-Йорк. Александра успела познакомиться с американским менталитетом, оценить бытовой комфорт и даже подсчитала, насколько дорого переехать жить в США.

Америка для туристов

В Америке все продумано до мелочей, высокий уровень бытового комфорта. Масса обозначений, инструкций, туалетов. Эмигрантов хватает из разных стран, но все зависит от штата и локации. Например, в местах, где сконцентрированы IT-компании, много русскоязычных разработчиков.

Больше всего понравилось

Поразило обилие зелени. Это первое, что бросается в глаза и восхищает. Там о природе заботятся. Никто не будет вырубать дерево, если оно не угрожает жизни и здоровью людей. Прогуливаясь по городу, можно встретить деревья, которым по 300 лет. Даже внутри городов умудряются строить здания, чтобы не травмировать корневую систему. Поражает, что у них белок на деревьях, как у нас голубей на улице.

Население

Если ты обратишься с вопросом, то тебе всегда помогут. Даже поинтересуются, из какой ты страны. Я не стеснялась рассказывать, что я из Беларуси. Это у многих вызывало любопытство. Америка - страна эмигрантов, где проживает множество национальностей. Ко всем относятся с интересом. У людей не принято показывать своего плохого настроения. Если ты встал не с той ноги, то не имеешь права портить настроение окружающим своим кислым видом. Необходимо транслировать в обществе свое позитивное отношение к жизни. Сблизится с американцами тяжело. Они индивидуалисты: каждый сам за себя. Ты личность - ты всего добиваешься сам и полагаешься только на себя.

Работа

На побережье более продвинутые города. Там бизнес, порты, торговля, где многое автоматизировано. Ручной труд по прежнему в некоторых сферах востребован, но он очень дорогой. Допустим, у вас упал телефон и надо заменить экран. Так вот в Америке проще купить новый мобильный, чем отдавать его в ремонт. За замену экрана вы отдадите практически стоимость телефона, потому что это ручной труд.

Программисты

Программисты в Америке — средний класс. Это рядовые сотрудники с инженерным образованием и навыками в сфере IT. Конечно, они зарабатывают больше, чем у нас, но и цены в магазинах значительно выше. Если в Европе рост зарплаты ограничен нормативами, бюрократией и там есть потолок, то в Америке можно получать какую угодно зарплату. Как себя продашь, насколько ты востребован. Но это значит, что ты должен много вкалывать. Если сравнивать с Европой, где соблюдается Work-Life balance, то есть баланс между работой и отдыхом, то в Америке все настроены на продуктивную работу. Многие стремятся оставаться после работы и работать больше. Они гордятся тем, что трудолюбивы. “I’m a hardworking person” с гордостью заявляет почти каждый американец. Если ты на работе не упахиваешься - тебя не будут уважать. Когда ты работаешь 8 часов в день, то можешь встретить попросту непонимание. У них культ работоспособности и успешности.

Гендер

Во многих исследованиях пишут, что в Америке по прежнему женщины зарабатывают меньше мужчин, и по прежнему сложно продвигаться по карьерной лестнице. При этом, права у всех равные. Сейчас и в Европе, и в США на законодательном уровне вводят квоты, что, например, менеджерский состав должен состоять на определенный процент из мужчин и женщин. Компании вынуждены с этим считаться.

Питание

Здоровое питание – продукты, выращенные без ГМО, добавок, красителей и прочей химии, стоит в 1,5-2 раза дороже. Люди, у которых невысокий доход, питаются более дешевой, следовательно, нездоровой пищей + фастфудом. Это отражается и на фигуре, и на здоровье. Люди с более высоким финансовым уровнем, особенно, если заботятся о здоровье и думают на перспективу, значительную часть дохода отдают на продукты. Выбор в магазинах широчайший. Можно найти овощи и фрукты из любого уголка планеты.

Вопрос, который волнует всех «Дорого ли переехать в Америку?»

Конечно, в Америке очень дорого жить. Опять же все зависит от региона и города. Например, семья: муж, жена и ребенок. Муж программист. Он получил приглашение работать в Америке. Они решают переехать всей семьей. Мало того, что надо открыть счет в банке, получить страховку и решить массу нюансов, им надо найти квартиру. По закону ему не могут сдать квартиру менее, чем из 3-х комнат, так как в семье 3 человека. Он может и хотел бы для экономии снять небольшую студию, но по закону никто ему такую квартиру не сдаст. При переезде необходимо учитывать депозит. При подписании контракта, человек вносит определенную сумму, которую удерживается до тех пор, пока контракт на аренду жилья не будет расторгнут. Плюс расходы на транспорт, на машину, на питание. Есть особенность, что в оферах компании указывают сумму брутто, причем годовую. То есть зарплата в контракте 110.000$, но в итоге вам будет доставаться только 60.000 -70.000$. Остальное будет уходить на налоги. Перед переездом надо провести исследование, поспрашивать знакомых, почитать форумы. Разочарование может быть велико. Хотя всегда можно вернуться.

Остаться жить в Америке

На сегодняшний день я бы не осталась там жить, так как моя профессия IT-рекрутера не очень востребована, а значит, я не смогу претендовать на достойную зарплату. А это основное. При наличии же хорошего дохода там можно жить очень хорошо. Комфорт на высоком уровне: развито дорожное сообщение, сфера услуг, множество магазинов, прекрасная природа, приветливые люди. Но вопрос разности менталитетов, психологического комфорта и тоски по привычному окружению может слегка омрачить и усложнить адаптацию.