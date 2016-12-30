В Windows 10 может появиться игровой режим

Обновление Windows 10 Creators предложит новые функции для геймеров. Система может получить новый сервис Beam, который позволит создавать и смотреть трансляции игр. Также обновление может принести новый «Игровой режим». На это указывает обнаруженный в сборке 14997 файл под названием gamemode.dll.

Предполагается, что в игровом режиме система будет отключать все фоновые процессы, высвобождая вычислительные и графические мощности для игр. Данная функция может быть популярна среди пользователей бюджетных ноутбуков и малопроизводительных компьютеров. Однако на существенный прирост производительности рассчитывать не стоит, поскольку Windows 10 потребляет не слишком много ресурсов.

Обновление Windows 10 Creators выйдет в марте 2017 года.