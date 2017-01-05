Обновление Creators Update для Windows 10 может выйти в апреле

В октябре 2016 года на мероприятии в Нью-Йорке Microsoft официально анонсировала обновление Creators Update для Windows 10 под кодовым названием Redstone 2. Тогда компания заявила, что обновление выйдет в начале 2017 года, однако точной даты не назвала. Теперь из источников сайта MSPoweruser стало известно, что Creators Update выйдет в апреле этого года.

Изначально предполагалось, что выход обновления состоится в марте, поскольку благодаря инсайдерским билдам выяснилась версия глобального апдейта — 1703. Однако источники сообщают, что это всё же будет билд под номером 1704, где четвёрка указывает на месяц выхода — апрель. Microsoft уже не в первый раз меняет номера билдов: ранее версия юбилейного обновления Xbox сменилась с 1607 на 1608.

Как и в случае с юбилейным обновлением Windows 10, Creators Update будет выходить постепенно. Тем не менее, пользователям не обязательно будет дожидаться автоматического обновления — загрузить Creators Update можно будет и заранее вручную.

На данный момент редмондская компания заканчивает работу над обновлением. Ожидается, что все основные его функции станут доступны пользователям инсайдерских версий операционной системы к середине или концу января. Тем не менее, даже после релиза Microsoft продолжит дорабатывать новые функции и исправлять баги.

Также сообщается, что компания уже запланировала выход следующего обновления для Windows 10 под кодовым названием Redstone 3, которое должно привнести в ОС улучшенный язык дизайна. MSPoweruser пишет, что обновление выйдет до конца 2017 года.