Корпорация Google назвала лучшие приложения года

Компания Google назвала лучшие приложения для Android, ставшие победителями премии Google Play Awards за 2017 год.

Специалисты компании выбрали лучшие приложения в 12 различных категориях. Лучшее приложение года - Memrise - помогает пользователям изучать иностранные языки в игровой форме. Самым лучшим старпом назвали бесплатное приложение Hooked, лучшей инди-игрой признана Mushroom 11, которую можно приобрести 5 долларов в Google Play, а лучшим приложением для детей стала бесплатная программа Animal Jam.

Лучшее VR-приложение Virtual Virtual Reality обойдется покупателям в 9 долларов, а вот оценить дополненную реальность через программу Woorld можно бесплатно. Лучшая игра, по мнению Google, - Transformers: Forged to Fight, лучшая многопользовательская игра - Hearthstone. Помимо всего прочего, представители Google оценили социальную инициативу создателей бесплатного приложения ShareTheMeal, которое помогает пользователям делиться продуктами с голодающими детьми.

Впервые премия Google Play Awards была организована в апреле 2016 года, чтобы "выразить признание разработчиками и выделить лучшие игры и приложения".