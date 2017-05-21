Корпорация Google назвала лучшие приложения года

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Компания Google назвала лучшие приложения для Android, ставшие победителями премии Google Play Awards за 2017 год. 

Специалисты компании выбрали лучшие приложения в 12 различных категориях. Лучшее приложение года - Memrise - помогает пользователям изучать иностранные языки в игровой форме. Самым лучшим старпом назвали бесплатное приложение Hooked, лучшей инди-игрой признана Mushroom 11, которую можно приобрести 5 долларов в Google Play, а лучшим приложением для детей стала бесплатная программа Animal Jam.

Лучшее VR-приложение Virtual Virtual Reality обойдется покупателям в 9 долларов, а вот оценить дополненную реальность через программу Woorld можно бесплатно. Лучшая игра, по мнению Google, - Transformers: Forged to Fight, лучшая многопользовательская игра - Hearthstone. Помимо всего прочего, представители Google оценили социальную инициативу создателей бесплатного приложения ShareTheMeal, которое помогает пользователям делиться продуктами с голодающими детьми.

Впервые премия Google Play Awards была организована в апреле 2016 года, чтобы "выразить признание разработчиками и выделить лучшие игры и приложения". 

Источник: 

rg.ru

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Опубликовал: KVbot,

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