Microsoft готовит новую редакцию Windows 10 с файловой системой ReFS

В тестовой сборке Windows 10 с номером 16212, которая была по ошибке выпущена на прошлой неделе, обнаружено упоминание новой редакции операционной системы — Windows 10 Pro for Workstation. Позже в Сети появился слайд, предназначенный для использования внутри Microsoft, где перечислены четыре основные особенности этой редакции:



— Режим рабочей станции, при котором процессор и видеокарта работают с максимальной производительностью (как в серверах).

— Файловая система ReFS (Resilent File System), оптимизированная для использования на компьютерах с большими массивами данных. Она поддерживает автоматическое исправление ошибок на дисках.

— Поддержка протокола обмена файлами SMBDirect с низкой задержкой обмена пакетами и низкой нагрузкой на процессор при обращении к сетевым дискам.

— Расширенная аппаратная поддержка: до четырёх процессоров и до 6 ТБ оперативной памяти.



Скорее всего, Microsoft будет позиционировать Windows 10 Pro for Workstation в качестве операционной системы для корпоративных нужд с сохранением всех пользовательских возможностей Windows 10.