Marshmallow 6.0 стала самой распространённой ОС на рынке Android

Операционная система Marshmallow 6.0 впервые стала самой распространённой платформой на мировом рынке Android.

Доля Marshmallow 6.0 в настоящее время составляет 31,2 %. За последний месяц этот показатель не изменился. Но зато до 30,8 % сократилась доля редакций Lollipop (5.0 и 5.1), которые в начале мая сообща занимали 32,0 % рынка. Таким образом, теперь это семейство находится на второй позиции. Замыкает тройку KitKat 4.4 с результатом в 18,1 %.

Между тем продолжают укреплять позиции версии Nougat 7.0 и Nougat 7.1: их суммарная доля за месяц поднялась с 7,1 % до 9,5 %.

Далее в рейтинге располагаются операционные системы семейства Jelly Bean (редакции 4.1.x, 4.2.x и 4.3) с результатом 8,8 %. Ещё по 0,8 % приходится на Gingerbread (2.3.3–2.3.7) и Ice Cream Sandwich (4.0.3–4.0.4).

В 2017 году, по мнению экспертов IDC, по всему миру будет поставлено 1,52 млрд смартфонов. Если верить прогнозам аналитиков, на аппараты под управлением операционной системы Android придётся 85,1 % в общем объёме реализации «умных» сотовых трубок.