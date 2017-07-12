В Android нашли секретную «кнопку паники»

Пользователи обнаружили в операционной системе Android скрытую «кнопку паники» (panic button), которая позволяет моментально выключать опасное приложение. Об этом пишет Bleeping Computer.

Особый режим отслеживает частоту нажатия «Назад». В случае четырехкратного нажатия системной кнопки, ОС останавливает запущенное приложение и возвращает пользователя на домашний экран. Это необходимо для предотвращения работы вредоносных приложений, которые блокируют работу системы.

«Кнопка паники» находится на этапе тестирования, поэтому Google еще не анонсировала функцию. Соответственно, она доступна лишь некоторым пользователям Android 7.1. Проверить это можно лишь в файле config.xml в SystemUI APK.