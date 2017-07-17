Skype для iOS и Android несколько скорректирован в ответ на критику

В прошлом месяце Microsoft представила принципиально переработанный мессенджер Skype, который оказался в значительной степени вдохновлённым конкурирующим приложением Snapchat. Новый дизайн и принципы работы Skype расстроили многих, так что приложение не только получило гневные отклики и низкие оценки, но заставило некоторых пользователей даже полностью покинуть продукт.

И хотя новая версия никуда не денется, негативная реакция, как минимум, оказалась до некоторой степени успешной: Microsoft заявила о возвращении двух функций. Первая — индикатор статуса, который позволяет увидеть сразу, кто из списка контактов сейчас находится онлайн и готов общаться, а кто отсутствует.

Вторая и тоже весьма полезная возвращённая на iOS и Android функция нового Skype — возможность делиться контентом с чатами Skype из других приложений и служб. Конечно, такие «новшества» вряд ли реабилитируют Microsoft в глазах всех недовольных пользователей, но, по крайней мере, реакция компании оказалась достаточно скорой и для начала неплохой.

Кроме того, компания сообщила о расширении возможностей по персонализации Skype с помощью новых тем и цветов, а также обновила пользовательский интерфейс с целью улучшения читаемости текста и упрощения навигации между контактами. Помимо этого, с момента запуска новой мобильной версии мессенджера Microsoft также представила ряд исправлений, касающихся уведомлений, возможности удалять контакты и чаты, многозадачности во время звонков и другого.