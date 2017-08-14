Официальное название Android O станет известно на следующей неделе

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Официальное название новой мобильной операционной системы от Google станет известно на следующей неделе. Об это пишут западные СМИ со ссылкой на представителя Android Police Дэвида Рэддока.
По информации Рэддока, в Google объявят новое название операционной системы в понедельник, 21 августа. В этот день компаний проведет специальное мероприятие, посвященное новой мобильной ОС.
В сети ходят слухи, что новым названием операционной системы станет Аndroid Oreo, в честь популярного печенья Oreo.
Прошивки с Android O в ближайшем будущем получат владельцы устройств Nexus и Pixel. Владельцам остальных смартфонов придется подождать, пока производители интегрируют в новую операционную систему фирменные приложения и остальные наработки.
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