Официальное название Android O станет известно на следующей неделе

Официальное название новой мобильной операционной системы от Google станет известно на следующей неделе. Об это пишут западные СМИ со ссылкой на представителя Android Police Дэвида Рэддока.

По информации Рэддока, в Google объявят новое название операционной системы в понедельник, 21 августа. В этот день компаний проведет специальное мероприятие, посвященное новой мобильной ОС.

В сети ходят слухи, что новым названием операционной системы станет Аndroid Oreo, в честь популярного печенья Oreo.

Прошивки с Android O в ближайшем будущем получат владельцы устройств Nexus и Pixel. Владельцам остальных смартфонов придется подождать, пока производители интегрируют в новую операционную систему фирменные приложения и остальные наработки.