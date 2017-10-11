37 тысяч человек скачали фальшивый блокировщик рекламы для Chrome

До недавнего времени в официальном магазине расширений для браузера Chrome был доступен фальшивый блокировщик рекламы AdBlock Plus, и скачали его 37 тысяч пользователей. Пользователь Twitter под псевдонимом SwiftOnSecurity обратил внимание общественности на это расширение и отметил, что у нарушителей не вызывает особых проблем прохождение проверки Google.

В данном случае разработчик создал расширение, которое выглядело аналогично официальному AdBlock Plus. Этот блокировщик рекламы является одним из самых популярных — им пользуются более 10 млн человек. Неизвестно, была ли фальшивка вредоносной и удалось ли злоумышленникам похитить данные пользователей.

У Google и раньше возникали трудности с вредоносными расширениями для Chrome. Компания официально признала существование проблемы, когда в 2015 году запретила пользователям Windows и macOS скачивать расширения из сторонних источников. Тогда калифорнийский гигант сообщил о снижении на 75 % числа обращений в службу поддержки касательно удаления нежелательных надстроек.

Хакеры использовали трюк с одинаковыми названиями и с другими продуктами Google. Ранее в этом году злоумышленники выдали стороннее веб-приложение за «Google Документы», из-за чего многие ничего не подозревающие пользователи предоставили им доступ к своим адресным книгам и почтовым ящикам.

Как Google поступила с поддельным AdBlock Plus и его разработчиками, пока не сообщается.