Google представила превью для разработчиков Android 8.1 Oreo

Компания Google представила раннюю версию следующего обновления своей мобильной операционной системы. Апдейт Android 8.1 Oreo стал доступен в в виде превью для разработчиков (для смартфонов Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, а также планшета Pixel C).

Как ожидается, вторая превью-версия выйдет в конце ноября. Релиз финальной Android 8.1 Oreo запланирован на декабрь.

Обновление не содержит значительных изменений, заметных простому пользователю, но будет полезно для разработчиков приложений. В том числе, апдейт позволит задействовать сопроцессор Pixel Visual Core, присутствующий в Pixel 2 и Pixel 2 XL, сторонним разработчикам, а значит — быстрее обрабатывать HDR-фото и так далее.