В Firefox для Android появится возможность выносить веб-приложения на домашний экран

Mozilla рассказала, что добавит в Firefox 58 для Android поддержку манифестов веб-приложений (Web App Manifest). Нововведение позволит работать с прогрессивными веб-приложениями (Progressive Web Apps) — интерфейсами наподобие обычных мобильных приложений, которые отображаются прямо в браузере. Пользователи смогут добавлять их на домашний экран и запускать одним нажатием пальца.

Если сайт работает по протоколу HTTPS и имеет действительный манифест, то в адресной строке появится соответствующий значок. При нажатии на него отобразится сообщение «Добавить на домашний экран». Прогрессивное веб-приложение, запущенное через появившийся ярлык, откроется в оптимальном режиме просмотра. На панели переключения между программами оно будет представлено как отдельный элемент. Таким образом, прогресс чтения страницы не будет утерян, как при переходе по сторонней ссылке.

Firefox 58 для Android сможет похвастаться и другими полезными возможностями. Например, пользователи получат возможность добавлять на домашний экран ярлыки любых веб-адресов. А внешние ссылки в прогрессивных веб-приложениях будут открываться в специальной вкладке для обеспечения повышенного уровня безопасности и скорости загрузки.

Менеджер по продукту Андреас Бовенс (Andreas Bovens) заявил, что команда разработчиков Firefox «очень взволнована» количеством API, поддержка которых появится в браузере. В качестве примера он привёл фоновую синхронизацию (Background Sync), которая будет добавлена в 59 версии приложения.