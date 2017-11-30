Google выпустила бесплатное приложение для контроля трафика на Android-смартфонах

Google запустила приложение Datally, предназначенное для контроля трафика на Android-смартфонах. Сервис будет полезен пользователям, которым приходится следить за трафиком на тарифных планах с небольшим лимитом трафика и во время поездок.

Datally отслеживает, сколько трафика используют установленные на смартфоне приложения, разбивая статистику по дням, неделям или месяцам, а также по сервисам. Пользователь может заблокировать фоновый обмен данными для любого из них.

Похожая функция есть в настройках системы Android, однако не все пользователи готовы искать её, пояснили vc.ru в Google. Кроме того, Datally может отслеживать, сколько трафика потребляет открытое сейчас приложение, отображая информацию с помощью иконки-спидометра поверх экрана.

Также в Datally есть сервис для поиска открытых точек Wi-Fi. Пользователи могут оценивать уже найденные точки и добавлять в список доступные для подключения сети.

В Google отмечают, что такое приложение полезно для «следующего миллиарда» пользователей из Индии, Индонезии, Филиппин и других развивающихся регионов. Компания тестировала Datally с помощью группы пользователей из этих стран и обнаружила спрос на подобные сервисы.

Представители Google заверили, что не собирают на своих серверах данные о трафике пользователей и использовании Wi-Fi сетей. Приложение прогнозирует, сколько трафика оно может сэкономить, но такая информация сохраняется только на смартфоне пользователя и может быть передана в Google только с прямого согласия пользователя, добавили в компании.