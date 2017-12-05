Google выпустила бесплатный сервис для очистки Android-смартфонов от «мусора»

Google выпустила приложение Files Go, которое совмещает функции файлового менеджера и сервиса для очистки памяти смартфона от ненужных файлов.

Files Go предлагает пользователю, как можно освободить память устройства — например, показывает неиспользуемые приложения, дубликаты и большие файлы, а также кэш сервисов. Телефонов с большим объёмом памяти становится всё больше, но на развивающихся рынках часто используются устройства, где пользователю доступно меньше пространства — например, 4 ГБ, объяснили в Google.

Кроме того, в Files Go есть файловый менеджер, разделяющий данные на категории: приложения, изображения, видео, аудио, документы, а также скачанные файлы. Также пользователь может отправить данные на другой смартфон с помощью встроенного сервиса передачи файлов по Bluetooth.

Files Go, как и выпущенный в ноябре 2017 года сервис для контроля за трафиком Datally, нацелен на пользователей развивающихся стран, где распространены устройства с небольшим объёмом памяти, а также дорогими услугами мобильной связи, говорят в Google. За месяц тестирования пользователи очищали в среднем 1 ГБ памяти на своих устройствах, отметили в компании.

Приложение Files Go предназначено для систем Android 5.0 Lollipop и выше. По данным компании, к ноябрю 2017 года такие системы были установлены на 79% Android-устройств по всему миру.