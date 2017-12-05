Вышла бюджетная версия Android 8.0

Google объявила о выпуске бюджетной конфигурации своей мобильной операционной системы – Android Go, на базе последней версии Android 8.0 Oreo. Ожидается, что «последней» ей осталось быть недолго, поскольку уже завтра, согласно информации Ars Technica, состоится анонс обновленния Android 8.1.

Облегченная ОС Android Go описывается в официальном блоге Google как решение начального уровня, которое поможет обеспечить доступ к мобильным устройствам так называемому «следующему миллиарду пользователей».

Впервые компания рассказала о планах выпуска Android Go в мае 2017 г. в рамках конференции для разработчиков Google I/O 2017. Три основных преимущества Android Go, которые подчеркивают в Google – это ОС Android с простым пользовательским интерфейсом, безопасностью и функциями работы с данными, набор новых «облегченных» приложений Google на все случаи жизни, а также прилагаемый к ним магазин приложений Google Play Store.

В Google позиционируют новую облегченную Android Go в качестве программной платформы для смартфонов с объемом памяти от 512 МБ до 1 ГБ, обладающую всеми преимуществами новейшей Android Oreo, но при этом прошедшую «все необходимые Go-оптимизации».