Браузер Google Chrome для Android может обзавестись поддержкой HDR

Технология HDR, обеспечивающая расширенный цветовой диапазон и от того более привлекательную для глаза цветопередачу, получает распространение благодаря YouTube, а также стриминговым площадкам Netflix, Amazon, Hulu. Медленно, но уверенно приобщаются к HDR-контенту и владельцы мобильных гаджетов. Для просмотра роликов, способных удивить насыщенностью цветовой гаммы, пользователи смартфонов/планшетов должны прибегнуть к помощи мобильного ПО — специализированного софта от разработчиков видеосервиса.

Теперь же, если верить информации с форума разработчиков XDA, поддержкой HDR в скором времени обзаведётся Android-версия браузера Google Chrome. Догадки о функциональных улучшениях мобильного Google Chrome основываются на изменениях, обнаруженных в свежем коде Chromium Gerrit. Таким образом на HDR-совместимых мобильных устройствах доступ к видео, отличительной чертой которых является расширенный динамический диапазон, откроется и через фирменный веб-браузер от Google.

На данный момент владельцы смартфонов могут оценить контент с пометкой HDR, распространяемый той же Amazon, лишь через мобильное приложение. Однако при обновлении Google Chrome и реализации задуманного число предлагающих HDR-контент сайтов может резко увеличиться.