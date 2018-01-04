Microsoft выпустила экстренное обновление Windows

Microsoft объявила о выпуске внеочередного патча для Windows из-за уязвимости в процессорах Intel. Обновление будет доступно для Windows 10, 8 и 7 версий.

Несмотря на быструю реакцию Microsoft, работоспособность патчей также зависит от обновлений прошивок производителей процессоров. Разработчикам некоторых программ, например, антивирусов, также придётся выпустить новые версии из-за изменений на уровне ядра. Microsoft также обновит облачные сервера с помощью экстренного обновления.

Источники The Verge отмечают, что обновления могут замедлить некоторые системы, однако владельцы процессоров Intel Skylake и новее не заметят существенных изменений в работе компьютеров. В своём заявлении Microsoft подтвердила, что уязвимость существует и на процессорах от AMD и на ARM-чипах. AMD публично отрицает даже теоретическую возможность эксплуатации уязвимости в своих продуктах.

Мы знаем об этой проблеме и тесно работаем с производителями процессоров для разработки и тестирования мер для защиты наших клиентов. Сейчас мы развёртываем обновления для облачных сервисов и уже выпустили обновление безопасности для защиты клиентов Windows от уязвимостей, затрагивающих все поддерживаемые аппаратные чипы от Intel, ARM и AMD. пресс-служба Microsoft

В Microsoft отметили, что не получали информации ни об одном случае успешной эксплуатации уязвимости.