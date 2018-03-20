В Google Play появилась возможность запускать игры без установки

На конференции Game Developers Conference 2018 в Сан-Франциско Google анонсировала Google Play Instant — обновлённую систему приложений для Android, которая позволяет запускать их без установки на устройство. Работу технологии можно опробовать уже сейчас на Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga и некоторых других играх.

Google представила систему Android Instant Apps в мае 2016 года, а в январе 2017 года дала возможность запускать некоторые приложения без установки. В мае того же года компания открыла всем разработчикам доступ к SDK Android Instant Apps. Теперь Google переименовала технологию в Google Play Instant и добавила в неё поддержку игр.

По словам компании, такие игры доступны более чем на миллиарде устройств по всему миру — для работы технологии требуется Android 5.0 Lollipop или выше. Эти проекты можно найти в специальном разделе магазина приложений и в соответствующей коллекции обновлённого сервиса Google Play Games.

Google надеется, что со временем разработчики начнут размещать на своих сайтах ссылки на такие демоверсии, а пользователи будут публиковать приглашения в социальных сетях. Опробовав проект, можно сразу установить его полную версию, нажав на специальную кнопку.

Google Play Instant пока находится в стадии бета-теста, поэтому использовать систему может не любой разработчик. Всем желающим она станет доступна «в ближайшие месяцы».