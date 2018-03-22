Google выпустила приложение с дополненной реальностью для творчества

Google выпустила приложение Just a Line, единственная функция которого — рисование белых линий, «висящих» в пространстве. Оно доступно только в Google Play для Android.
Компания назвала приложение AR-экспериментом. В рекламном ролике к запуску программы Google несколько способов использования Just a Line, например, создание забавных видео в стиле масок Instagram и Snapchat.
Приложение основано на предыдущем эксперименте Google — Tilt Brush, который позволял рисовать в объёмном пространстве в виртуальной реальности. Однако для Tilt Brush была необходима совместимость с VR, которой нет у многих современных смартфонов на Android. Для использования Just a Line подойдёт любое устройство, поддерживающее ARCore, среди них Google Pixel 2, OnePlus 5, Zenfone AR, LG V30 или любой из последних смартфонов Samsung Galaxy
Комментарии
Супер. Можно нарисовать семь перпендикулярных между собой белых линий. (С)
Добавить комментарий