Google выпустила приложение с дополненной реальностью для творчества

Google выпустила приложение Just a Line, единственная функция которого — рисование белых линий, «висящих» в пространстве. Оно доступно только в Google Play для Android.

Компания назвала приложение AR-экспериментом. В рекламном ролике к запуску программы Google несколько способов использования Just a Line, например, создание забавных видео в стиле масок Instagram и Snapchat.

Приложение основано на предыдущем эксперименте Google — Tilt Brush, который позволял рисовать в объёмном пространстве в виртуальной реальности. Однако для Tilt Brush была необходима совместимость с VR, которой нет у многих современных смартфонов на Android. Для использования Just a Line подойдёт любое устройство, поддерживающее ARCore, среди них Google Pixel 2, OnePlus 5, Zenfone AR, LG V30 или любой из последних смартфонов Samsung Galaxy