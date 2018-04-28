30 апреля выйдет апрельское обновление Windows 10

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30 апреля Microsoft начнет раздачу обновления Windows 10, которое называется April Update. Стоит отметить, что обновление принесет ряд новых функций.
Одно из нововведений - временная шкала. С ее помощью пользователи смогут отслеживать процесс работы с файлами и документами в хронологическом порядке. Здесь можно будет найти любой документ, который открывался в течение предыдущих 30 дней, и продолжить работу с ним.
Еще одна функция - Focus Assist. При нажатии одной кнопки пользователь сможет отключить уведомления из мессенджеров, почтовых клиентов и других программ.
Браузер Edge после обновления даст возможность отключать звук на вкладках, где воспроизводится звук или видео. Также в браузер появится функция автозаполнения для личных данных.
Комментарии
> 30 апреля выйдет апрельское обновление
Поиграю в Логика. Если бы не вышло 30-го - не было бы апрельским. ;)
А как "продуктового" программера - меня дико настораживают "апрельские" релизы в последний день апреля...
«Обновление Интернационала». ( «Апрельские тезисы» )
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