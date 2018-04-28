30 апреля выйдет апрельское обновление Windows 10

30 апреля Microsoft начнет раздачу обновления Windows 10, которое называется April Update. Стоит отметить, что обновление принесет ряд новых функций.

Одно из нововведений - временная шкала. С ее помощью пользователи смогут отслеживать процесс работы с файлами и документами в хронологическом порядке. Здесь можно будет найти любой документ, который открывался в течение предыдущих 30 дней, и продолжить работу с ним.

Еще одна функция - Focus Assist. При нажатии одной кнопки пользователь сможет отключить уведомления из мессенджеров, почтовых клиентов и других программ.

Браузер Edge после обновления даст возможность отключать звук на вкладках, где воспроизводится звук или видео. Также в браузер появится функция автозаполнения для личных данных.