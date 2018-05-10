Google добавила азбуку Морзе в клавиатуру Gboard

Google добавила азбуку Морзе в клавиатуру Gboard, опцию представили на ежегодной конференции для разработчиков.

Клавиатура с морзянкой представляет собой два поля — с точкой и с тире (короткие и длинные сигналы). Приложение умеет подсказывать варианты слов, как это делает обычная клавиатура в смартфонах.

Такой способ ввода текста поможет пользователям с серьезными заболеваниями, из-за которых затруднена речь и ограничены двигательные возможности: клавиатура работает вместе с Switch Access для Android.

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Опубликовал: KVbot,

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