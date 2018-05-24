29 мая начнутся продажи Huawei P20 Pro в Беларуси

21 мая компания Huawei объявила о старте предзаказа на флагманский смартфон Huawei P20 Pro. Это первый в мире смартфон с тройной камерой с поддержкой искусственного интеллекта. Старт продаж флагмана в сетях официальных партнеров Huawei запланирован на 29 мая 2018 г.

Модель Р20 Pro будет доступна для приобретения в самом эффектном варианте расцветки корпуса – Twilight («сумеречный») – это градиент оттенков от насыщенного синего до фиолетового, созданный путем нанесения нескольких слоев оптического покрытия NVMC (не содержащего летучих органических веществ) под стеклянное покрытие задней панели.

Первые покупатели, сделавшие покупку Р20 Pro по предзаказу, получают подарок:

селфи-палку со светодиодной подсветкой Huawei Selfie StickCF33 – при заказе в velcom и в магазинах «5 элемент», «Евросеть», «Связной», «Электросила»

камеру Huawei EnVizion 360° – при заказе в «На связи»

бесплатный интернет-трафик – при заказе в МТС

фитнес-браслет – «Алло!»

Обзор смартфона Huawei P20 Pro можете прочитать по ссылке.