В кофейнях Сан-Франциско появились роботы-бариста

В кофейне Café X, которая находится в Сан-Франциско, вы сможете получить два напитка всего за минуту. И дело совершенно не в ловкости бармена. Автоматизированный конвейер принимает, готовит и выдает заказы самостоятельно. В кафе не нужно будет ни с кем общаться. Чтобы сделать заказ следует воспользоваться сенсорным терминалом либо мобильным приложением.

Для гурманов в устройстве и приложении предусмотрен раздел, где они смогут выбрать сорт зерна или вид молока. Стоимость классических видов кофе – 3 доллара, более сложные для приготовления напитки стоят дороже.

На самом деле кофейня не полностью автономна: персонал там все-таки есть. Специалисты следят за роботами, к примеру, доливают воду или молоко. Создатель кофеин Café X, которых в Сан-Франциско уже две, получил от фонда Питера Тиля, который является соучредителем PayPal. Попробовать кофе от робота-бариста можно будет в кинотеатре AMC Metreon.