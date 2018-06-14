Искусственный интеллект снял фильм

Искусственный интеллект самостоятельно смонтировал короткометражный хоррор. Бенджамин – такое имя для себя выбрал ИИ – при создании фильма следовал заданному лейтмотиву в лучших традициях голливудской кинофантастики: искусственно созданный вирус несет угрозу человечеству, поражая беременных женщин.

После этого ИИ изучил множество старых фильмов и киноновинок, а также видеозаписи, на которых актриса Элизабет Грей из сериала «Любовники», Томас Миддлдитч, звезда «Кремневой долины», и комик Хемфри Кер читали монологи и изображали различные эмоции на фоне хромокея. На базе полученных данных Бенджамин сам написал сценарий, сгенерировал диалоги, выбрал сцены из просмотренных фильмов и определил эмоции актеров, подходящих, по его мнению, под тот или иной эпизод короткометражки. Музыкальное оформление, озвучка актеров и монтаж также «дело рук» Бенджамина.

Творение Бенджамина получило название Zone Out и было смонтировано за 48 часов, а его жанр можно определить как научно-фантастический ретро-ужастик.

Несмотря на то, что двигаются персонажи весьма естественно, да и с интонацией проблем нет, зрителя может смутить «дрожащее» лицо ученого и его время от времени внезапно пропадающий рот, а у его напарницы Элизабет Грей иногда «пробиваются» чьи-то усы. К тому же, отсутствие смысла в речи актеров делает фильм еще более жутким.

Создатель ИИ-режиссера - Росс Гудвин, инженер компании Google, отвечающий за развитие креативных технологий. Киносъемка – его абстрагированное от работы в Google хобби. В этом ему помогает режиссер Оскар Шарп, несколько знакомых актеров и команда, собирающая базу для ИИ.

Эта компания периодически любит «потроллить» высокое искусство и отправляет свои произведения на традиционные кинофестивали. Справедливости ради, стоит заметить, что их ранняя работа Sunspring на международном фестивале научно-фантастических и фантастических фильмов в Лондоне вошла в топ-10 произведений. В этом году Zone Out не прошел на кинофестиваль, но его авторы не расстраиваются и настроены оптимистично. Автономное создание фильма Бенджамином само по себе достижение, учитывая, что команда справляется своими силами без помощи Google и использует технологию Deepfakes, которая еще требуется доработки для создания реалистичного кадра.