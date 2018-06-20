Google начал запуск десктопной версии Android Messages

Google сообщила, что ее официальное приложение для обмена сообщениями теперь доступно в интернете через любой браузер на ПК. По заявлению компании, это была одна из самых ожидаемых пользователями функций.

Веб-версия «Сообщений» доступна по адресу messages.android.com, но для того, чтобы воспользоваться ею, необходимо обновить приложение «Сообщения» на смартфоне до версии 3.3.043, которая только начала появляться в Google Play.

Веб-клиент Android Messages позволит обмениваться текстовыми и голосовыми посланиями, отправлять друзьям стикеры и прикреплять к сообщениям фотографии.