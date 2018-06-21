Google запустил Центр подписок в Google Play

Компания Google упростила управление подписками на Android. В приложении Google Play Маркет появился специальный раздел, где отображаются все оформленные подписки на сервисы.

Перейти к центру управления можно из приложения Google Play. В соответствующем разделе пользователь может увидеть все существующие подписки, а также отменить, обновить или восстановить их.

Если у пользователя никаких подписок нет, Google Play Маркет покажет ему приложения, которые распространяют контент по подписной модели. Для каждой страны составлен отдельный перечень наиболее востребованных приложений.