Google оштрафуют на €4,3 млрд за монополию Android

Европейская комиссия оштрафует Google на €4,3 млрд (примерно $5 млрд) за нарушения антимонопольного законодательства, связанные с популярной мобильной операционной системой Android.

Комиссия, как ожидается, сообщит, что Google использует операционную систему Android, которая бесплатно распространяется и установлена более чем на трёх четвертях европейских смартфонов, чтобы необоснованно укреплять своё доминирование в области онлайн-поиска. Отягчающим обстоятельством служат соглашения американской компании с некоторыми крупнейшими мировыми производителями смартфонов. Они включали требования предварительной установки поисковой системы Google и её веб-браузера для доступа к популярным цифровым службам IT-гиганта — это затрудняло выбор потребителей и подрывало конкуренцию.

Google неоднократно отрицала, что платформа Android препятствует развитию конкуренции, заявляя, что любая компания имеет возможность использовать операционную систему с открытым исходным кодом так, как она того пожелает.