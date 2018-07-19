Android может стать платной ОС

Google официально подтвердила, что готовится покончить с бесплатным Android и перевести распространение операционной системы (ОС) на платную модель.

Об этом говорится в письме, которое опубликовал гендиректор Google Сундар Пичаи. Он не скрывает, что решение сделать Android платным связано со штрафом в размере €4,3 млрд, который Европейская комиссия (ЕК) взыскала с Google в ходе антимонопольного расследования.

Это скажется на розничной стоимости всех устройств, которые работают на основе популярной системы — смартфонов, планшетов, бортовых компьютеров на автомобилях, "умных" устройств и других.



