Android может стать платной ОС

Google официально подтвердила, что готовится покончить с бесплатным Android и перевести распространение операционной системы (ОС) на платную модель.

Об этом говорится в письме, которое опубликовал гендиректор Google Сундар Пичаи. Он не скрывает, что решение сделать Android платным связано со штрафом в размере €4,3 млрд, который Европейская комиссия (ЕК) взыскала с Google в ходе антимонопольного расследования.

Это скажется на розничной стоимости всех устройств, которые работают на основе популярной системы — смартфонов, планшетов, бортовых компьютеров на автомобилях, "умных" устройств и других.

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Google официально подтвердила, что готовится покончить с бесплатным Android и перевести распространение операционной системы (ОС) на платную модель.

100$ с носа на сундук - вынь да положь! (С)

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