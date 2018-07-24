Samsung разрабатывает игровой смартфон

Компания Samsung, если верить Twitter-аккаунту @MMDDJ_, специализирующемуся на утечках из «внутренней кухни» корейского производителя, разрабатывает игровой смартфон.

Автор утечки не раскрывает характеристики устройства, однако другой источник сообщает, что им может стать складной смартфон Galaxy X. Сам факт разработки игрового смартфона компанией Samsung удивления не вызывает.

Сегодня выпуск геймерских аппаратов на Android является весьма серьезным трендом. Такие смартфоны есть у Razer, ZTE, ASUS и Xiaomi.