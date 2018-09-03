В Аndroid нашли новую уязвимость

В операционной системе Android найдена уязвимость, которая позволяет отследить любое устройство под ее управлением. Об этом заявили в компании Nightwatch Cybersecurity.

Как сообщили аналитики, "дыра" позволяет узнать не только местоположение гаджета, но и другую критически важную информацию, включая название сети Wi-Fi, IP-адрес и DNS-сервер. Кроме того, злоумышленники также могут совершить атаку на известную сеть Wi-Fi, воспользовавшись данной уязвимостью.

Как отмечается, компания Google отреагировала на данную новость довольно странно, заявив, что брешь будет закрыта, но только в новой ОС Android 9 Pie. Таким образом в безопасности остается только 0,1% пользователей - те, кому доступно обновление.

Что касается предыдущих актуальных версий Android, то в них исправление данной уязвимости скорее всего не предусмотрено. В Nightwatch Cybersecurity рекомендовали обновиться или перейти на устройства с Android 9.