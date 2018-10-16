Firefox 64 лишится встроенной поддержки RSS

Разработчики браузера Firefox намерены лишить его встроенной поддержки чтения RSS-каналов. Причиной, как заявляется, стала низкая популярность такой системы для распространения контента. Прекращение поддержки, как заявляется, позволит высвободить ресурсы для иных задач.

Как заявил представитель компании, после анализа затрат на разработку и поддержку RSS было принято решение отказаться от неё в рамках десктопной версии браузера. Как сообщается, после выхода обновления Firefox 64 в декабре этого года браузер автоматически экспортирует все подписки на RSS-каналы на рабочий стол в формате OPML. Также система предложит альтернативы на странице поддержки.

Судя по всему, разработчики решили отдать RSS на откуп создателям расширений для своего браузера. В конечном итоге, с точки зрения пользователей отличий не будет, а вот для разработчиков останется больше времени на решение других проблем с программой и внедрением новых возможностей.