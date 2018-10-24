Mozilla запускает тестирование платного VPN в браузере Firefox

Сегодня стартует эксперимент по работе в браузере Firefox через VPN. Он проводится только в США и касается небольшой группы случайно выбранных пользователей англоязычной сборки Firefox 62. Им предустановят системное дополнение, которое позволит подключаться к сайтам через шифрованный VPN.

Как отмечается, в рамках эксперимента будет использован платный доступ, стоимость составляет порядка 10 долларов в месяц. Для работы задействован коммерческий VPN-сервис ProtonVPN из Швейцарии. При этом цены на самом сайте ниже, чем через дополнение Firefox (8 против 10 долларов за подписку Plus). В компании планируют таким образом получить дополнительные средства для разработки.

Одной из причин выбора ProtonVPN стал достаточно высокий уровень безопасности, который предоставляет сервис. В частности, система шифрует поток с помощью алгоритма AES-256, обмен ключами идёт на основе 2048-битных RSA-ключей и HMAC, а для аутентификации используется SHA-256. Кроме того, есть защита от атак, которые основаны на корреляции потоков данных. Наконец, ProtonVPN не сохраняет у себя логов и информации о пользователях, а его владельцы позиционируют сервис как способ увеличения безопасности и приватности в Сети.

Разработкой и развитием ProtonVPN занимаются бывшие специалисты ЦЕРН, которые также поддерживают работу почтового сервиса ProtonMail. Дополнительным плюсом системы является то, что серверы размещены в Швейцарии, Исландии и Швеции. В этих странах законы запрещают спецслужбам контролировать информацию.