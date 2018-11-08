Google позволит обновлять приложения для Android «на лету»

Новый интерфейс программирования приложений для операционной системы Android позволит пользователям обновлять запущенные приложения, не отключая и не перезагружая их.

В данный момент новая схема обновления приложений для Аndroid уже проходит стадию внутреннего тестирования и в скором времени станет доступна разработчикам программного обеспечения.

У разработчиков будет два возможных варианта на выбор. В первом случае обновление происходит в запущенном приложении, но при этом пользователь не имеет к нему доступ до окончания процесса установки.

Второй сценарий является более гибким, он позволят вам пользоваться приложением в процессе загрузки и установки обновления. Сам процесс можно будет настроить таким образом, чтобы он выглядел как часть интерфейса приложения и был максимально органичным. Google предоставит разработчикам для этого все необходимые инструменты.