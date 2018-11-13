В Android теперь можно делать бэкапы на Google Drive вручную

В ОС Android давно есть функция автоматического резервного копирования и восстановления устройств. Для этого используется Google Drive, но ранее весь процесс проходил автоматически. Теперь же появилась функция ручного запуска копирования, которая начала распространяться на разных устройствах.

Первые слухи появились об этом ещё летом, однако только сейчас возможность добралась до релиза. Команда «Выполнить резервное копирование сейчас» уже доступна на Pixel 2, а также на довольно старых смартфонах Droid Turbo образца 2014 года под управлением Android Marshmallow.

Сообщается, что эта функция добавлена в Google Play, то есть она появится при обновлении сервиса. При этом она работает без необходимости подключения устройства к стационарному питанию и не только по Wi-Fi. Автоматический бэкап работал только при соблюдении этих условий.

Ранее продвинутые пользователи могли вручную запускать создание резервных копий в Google Drive из командной строки с помощью инструмента ADB Android, однако это было не слишком удобно. При этом отметим, что всё больше программ получают подобную функциональность. В частности, это мобильные версии Viber, WhatsApp и другие мессенджеры, которые могут сохранять на облачный диск свои логи и историю переписки.