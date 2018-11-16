Пользователи Android-устройств стали жертвами слежки

Специалисты из компании Nightwatch Cybersecurity сообщили об опасной уязвимости в устройствах Android. Используя ее, хакеры могли следить за передвижениями юзеров, сообщается в отчете на сайте организации.

Злоумышленники могут воспользоваться брешью через маршрутизатор Wi-Fi. В зону видимости попадают все устройства, находящиеся в поле доступа сигнала.

Уязвимость, названная CVE-2018-9581, обнаружена в системе RSSI. Она определяет уровень принимаемого сигнала. Также RSSI передает эту информацию другим программам.

Из-за бреши сторонние приложения могут получить всю информацию о принимаемом сигнале и определить, где находится юзер относительно маршрутизатора.

По словам экспертов, такая уязвимость присутствует во всех версиях операционной системы Android.